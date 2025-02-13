logo

BTC/USD

95990.84

ETH/USD

2647.08

LTC/USD

120.12

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У американцев плохие новости для Европы: Путин "не заинтересован"
commentss НОВОСТИ Все новости

У американцев плохие новости для Европы: Путин "не заинтересован"

Отчет ISW утверждает, что Путин после разговора с Трампом подтвердил нежелание идти на компромиссы для окончания войны в Украине.

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

По итогам переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским аналитики Американского института изучения войны (ISW) пришли к тревожным выводам. По их мнению, Москва не заинтересована в "любом компромиссе" на будущих мирных переговорах.

У американцев плохие новости для Европы: Путин "не заинтересован"

Владимир Путин и Дональд Трамп

По словам аналитиков ISW, российское руководство четко определило "первопричины войны" в Украине как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи границы с Россией. Как следствие, Институт изучения войны считает, что Путин на самом деле не заинтересован в окончании войны.

"Кремль остается привержен навязыванию своей воли и интересов безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссах в этом вопросе", — говорится в отчете.

ISW обратили внимание на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которые прямо отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров обменять оккупированную территорию Украины на Курскую область.

"Заявления Медведева и Пескова дополнительно подтверждают оценку ISW о том, что президент России Владимир Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров и будет выполнять только мирное соглашение, которое выполнит все максималистические требования Путина в Украине", — заключает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали новые детали разговора Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о трех сценариях окончания войны в Украине после разговора Трампа и Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-12-2025
Теги:

Новости

Все новости