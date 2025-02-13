У американцев плохие новости для Европы: Путин "не заинтересован"

По итогам переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским аналитики Американского института изучения войны (ISW) пришли к тревожным выводам. По их мнению, Москва не заинтересована в "любом компромиссе" на будущих мирных переговорах.

Владимир Путин и Дональд Трамп

По словам аналитиков ISW, российское руководство четко определило "первопричины войны" в Украине как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи границы с Россией. Как следствие, Институт изучения войны считает, что Путин на самом деле не заинтересован в окончании войны.

"Кремль остается привержен навязыванию своей воли и интересов безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссах в этом вопросе", — говорится в отчете.

ISW обратили внимание на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, которые прямо отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров обменять оккупированную территорию Украины на Курскую область.

"Заявления Медведева и Пескова дополнительно подтверждают оценку ISW о том, что президент России Владимир Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров и будет выполнять только мирное соглашение, которое выполнит все максималистические требования Путина в Украине", — заключает Институт изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали новые детали разговора Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о трех сценариях окончания войны в Украине после разговора Трампа и Путина.



