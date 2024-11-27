Тысячи людей без света: в регионе на Западе ситуацию с электричеством признали критическим

Ситуация со светом в Тернопольской области после атаки россиян на важную подстанцию остается крайне сложной. Местное облэнерго обнародовало новые графики включения, согласно которым электричество подается всего на два часа, после чего наступают восемь часов без света.

Отключение света в Тернополе (фото из открытых источников)

Тернопольская областная военная администрация сообщила, что из-за повреждения важного энергообъекта ситуация с энергообеспечением стала критической. За последние сутки удалось обеспечить только критическую и социальную инфраструктуру, а в остальном регионе свет подается по графику 2 и 8-. Однако даже в часы, когда электричество есть, напряжение очень низкое — оно не достигает даже 200 В, вместо необходимых 220 В. В некоторых случаях показатели могут снижаться до 160-170 В, из-за чего в домах тернополян мигает свет, а техника работает неправильно, создавая риск поломки приборов.

Энергетикам удалось переподключить потребителей к другим линиям и привлечь мощности из других областей, что позволило хоть на несколько часов возобновить электроснабжение. В городе работают детсады и школы, а централизованное отопление тоже остается. Однако самые большие трудности возникают у владельцев квартир с индивидуальным отоплением, поскольку они остались не только без света, но и без тепла. В то же время, энергетики продолжают круглосуточную работу, чтобы как можно больше потребителей смогли получить электричество.

Второй день идет скандал, связанный с защитой подстанции. Начальник Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода заявил, что область в течение полутора лет требовала от "Укрэнерго" обеспечить надлежащую защиту этой подстанции от российских атак, но так и не были приняты соответствующие меры. Власти считают, что ответственность за защиту энергообъекта несет бывшее руководство "Укрэнерго", в том числе экс-генеральный директор Кудрицкий, ведь подстанция находилась на балансе компании.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия нанесла 220 ударов по энергетическим объектам Украины