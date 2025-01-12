Тысячи литовских дронов, предназначенных для Украины, застряли на складах: кто виноват

Хотя было обещано, что дроны литовских производителей будут доставлены в Украину до конца прошлого года, они до сих пор находятся на армейских складах. Об этом пишет литовское издание LRT.

Дроны литовских производителей | T. Biliūno / BNS nuotr.

Одно из предприятий, у которого закупают дроны для Украины, утверждает, что оборудование было поставлено несколько месяцев назад.

"Часть дронов мы доставили в октябре, часть – в ноябре, но у нас пока нет информации о том, что дроны довезли в Украину", – говорит глава предприятия RSI Europe Томас Милашаускас.

Компанию пока не позвали и обучать украинцев использованию дронов. Некоторые другие компании также подтвердили — у них нет никакой информации о том, чтобы дроны перевозились в Украину.

А информации нет, потому что дроны до сих пор в Литве.

Бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас говорит – во всем виновата бюрократия. Он утверждает – чтобы товар дошел до конечного пункта назначения, необходимо пройти шесть шагов.

"Бюрократия такова: есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, потом нужно это перевезти в Украину... Это значит, что нужно напрячь волю и делать каждый шаг как можно скорее", — говорит Кощюнас.

По словам бывшего министра, шаги логичны, но если на каком-то из них происходит задержка, застревает все. Производители дронов говорят, что доставку оборудования в Украину необходимо производить как можно скорее.

"Если дроны не у солдат, значит, Украина несет значительные потери, чем могла бы понести", — считает Милашаускас.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Гедримас Эглинскас обращает внимание и на технические характеристики дронов.

"Когда речь идет о дронах, которые являются новыми технологиями, которые произведены по новейшим стандартам, то они должны оказаться в руках пользователей – украинских военных – как можно скорее", – объясняет он.

По мнению Эглинскаса, эта история должна стать сигналом для просмотра всей системы.

В министерстве обороны заявляют, что дроны, закупленные у литовских производителей, будут доставлены в Украину в ближайшее время. В ведомстве говорят, что цепочка уже сокращается, чему служит постановление правительства, принятое на этой неделе.

"Она предполагает, что если государственное имущество приобретено для нужд другого государства за счет средств, выделенных правительством, то правительство не должно повторно обсуждать этот вопрос. (...) Теперь мы начнем передавать имущество в Украину в соответствии с этими измененными процедурами", — говорится в сообщении министерства.

В августе пять литовских производителей дронов успешно провели испытания в Украине. Для Вооруженных сил Украины закуплено почти 5 тысяч дронов на сумму 5 миллионов евро. Кроме того, 2300 боевых дронов на сумму 3 миллиона евро было куплено для литовской армии.

Ранее министерство объявило, что все дроны будут поставлены до конца 2024 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что соперница Шольца заявила, что запустит "Северный поток", если станет канцлером Германии.