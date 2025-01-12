Тысячи литовских дронов, предназначенных для Украины, застряли на складах: кто виноват

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Недилько Ксения
Хотя было обещано, что дроны литовских производителей будут доставлены в Украину до конца прошлого года, они до сих пор находятся на армейских складах. Об этом пишет литовское издание LRT.
Дроны литовских производителей | T. Biliūno / BNS nuotr.
Одно из предприятий, у которого закупают дроны для Украины, утверждает, что оборудование было поставлено несколько месяцев назад.
Компанию пока не позвали и обучать украинцев использованию дронов. Некоторые другие компании также подтвердили — у них нет никакой информации о том, чтобы дроны перевозились в Украину.
А информации нет, потому что дроны до сих пор в Литве.
Бывший министр национальной обороны Лауринас Кащюнас говорит – во всем виновата бюрократия. Он утверждает – чтобы товар дошел до конечного пункта назначения, необходимо пройти шесть шагов.
По словам бывшего министра, шаги логичны, но если на каком-то из них происходит задержка, застревает все. Производители дронов говорят, что доставку оборудования в Украину необходимо производить как можно скорее.
Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Гедримас Эглинскас обращает внимание и на технические характеристики дронов.
По мнению Эглинскаса, эта история должна стать сигналом для просмотра всей системы.
В министерстве обороны заявляют, что дроны, закупленные у литовских производителей, будут доставлены в Украину в ближайшее время. В ведомстве говорят, что цепочка уже сокращается, чему служит постановление правительства, принятое на этой неделе.
В августе пять литовских производителей дронов успешно провели испытания в Украине. Для Вооруженных сил Украины закуплено почти 5 тысяч дронов на сумму 5 миллионов евро. Кроме того, 2300 боевых дронов на сумму 3 миллиона евро было куплено для литовской армии.
Ранее министерство объявило, что все дроны будут поставлены до конца 2024 года.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что соперница Шольца заявила, что запустит "Северный поток", если станет канцлером Германии.
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