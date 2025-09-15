logo

Тысячи комаров закусают тебя до смерти Дональд: что задумал Путин

Россия атаками по странам НАТО может привести новых лидеров в страны ЕС, которые будут лояльны к Путину.

15 сентября 2025, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что российская армия может продолжить ужасать страны НАТО своими дронами. По его словам, таким образом, Кремль может повлиять на политическую ситуацию в странах Альянса, где придут к власти лидеры крайних взглядов и начнут договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Тысячи комаров закусают тебя до смерти Дональд: что задумал Путин

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников отметил, что спустя некоторое время может возникнуть ситуация, когда "не Украину нужно принимать в НАТО, а НАТО в Украину". Как объясняет политический обозреватель, такая ситуация сложилась не потому, что у НАТО не хватает денег, а потому, что у Альянса нет опыта современной войны.

"Если ты всю жизнь готовился для того, чтобы убить льва, застрелить из какого-то ружья на расстоянии 40 км от тебя, а оказывается, что твой враг – это малярийный комар. Маленький, он тебя попробует и ты умрешь завтра. Ты думаешь, что ты из того ружья, которое подготовил для льва, сможешь убить этого малярийного комара. А тысячи комаров закусают тебя до смерти, Дональд. И это относится не только к Трампу, Дональд есть и другой", — сказал Портников.

По мнению Портникова, российские атаки на страны НАТО могут переформатировать власть в европейских странах. По его словам, Путин может запугать европейцев, что позволит к власти прийти крайним партиям, которые хотят договариваться с Кремлем.

"Вопрос о том, кто будет в самой большой опасности через полгода, год. Даже не надо российской армии продвигаться и брать Покровск, если можно кошмарить Люблин… Путин будет считать себя глобальным игроком, а европейские ультраправые и ультралевые придурки будут говорить: "Мы же говорили, если помогать Украине, то придет война. Надо договариваться с Путиным. Проголосуйте за нас и мы договоримся с Путиным". Мы ведь знаем весь этот репертуар", — прогнозирует Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что показала реакция НАТО после атаки дронов на Польшу. Что теперь будет делать Путин.

Также "Комментарии" писали, что Путин открывает второй фронт на войне.



