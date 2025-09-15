Тысячи комаров закусают тебя до смерти Дональд: что задумал Путин

Рубрики
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что российская армия может продолжить ужасать страны НАТО своими дронами. По его словам, таким образом, Кремль может повлиять на политическую ситуацию в странах Альянса, где придут к власти лидеры крайних взглядов и начнут договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Виталий Портников отметил, что спустя некоторое время может возникнуть ситуация, когда "не Украину нужно принимать в НАТО, а НАТО в Украину". Как объясняет политический обозреватель, такая ситуация сложилась не потому, что у НАТО не хватает денег, а потому, что у Альянса нет опыта современной войны.
По мнению Портникова, российские атаки на страны НАТО могут переформатировать власть в европейских странах. По его словам, Путин может запугать европейцев, что позволит к власти прийти крайним партиям, которые хотят договариваться с Кремлем.
