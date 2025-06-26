Тысячи дронов-убийц: Берлинская назвала города, которым нужно быть особенно внимательными

Волонтер Мария Берлинская опубликовала новый апокалиптический для Украины пост. Она подчеркнула, что бояться нужно не "шахедов" и ракет, которые бьют по конкретным координатам, а "роботов-убийц", которые в тысячном количестве будут охотиться на украинцев.

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"Есть несколько гораздо опаснее – тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты. Это то, что станет нашей реальностью уже в 2026 году. И касается не только Сум, Днепра или Харькова. Но и Львова и Черновцов", – подчеркнула волонтер.

Однако она отметила, что этому убийственному оружию есть контрмеры – это автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства.

"Важно, чтобы власть, как центральная так и местная, уже искала решения. Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми. Я понимаю, что это звучит как фантастический ужастик. Но это наша реальность, по моей оценке уже в следующем году", – пишет Берлинская.

По ее словам, к этому можно подготовиться, но готовиться нужно уже, и вряд ли кто-нибудь сильно готовится.

"Как "готовились" до этого к Шахедам, дронам на оптоволокне, КАБов....Та в целом вторжению врага. До 2026 осталось буквально полгода. Что может сделать каждый человек? Как минимум показать этот текст представителям власти – своим депутатам, чиновникам, председателям общин. Спросить, идет ли подготовка, какие решения развивают и покупают? Дроны перехватчики, автоматические турели, электромагнитное оружие? Также спросить кто будет отвечать, если завтра в Киеве, Запорожье, Днепре и других городах придется жить перебежками и по подвалам. Под постоянной охотой русских дронов", – добавила Берлинская.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Марьяна Безуглая до этого предупреждала об опасности "шахедов" и призвала украинцев уже сейчас жить поблизости с укрытиями.