Тяжелая ситуация на Покровском направлении: что делают оккупанты

На Покровском направлении тяжелая ситуация – бои продолжаются на каждом участке, от Лысовки до Удачного. Враг после пополнения потерь более интенсивно пытается восстанавливать контроль над ранее утраченными позициями. Штурмы не прекращаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного корреспондента Богдана Мирошникова.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Наши воины крепко держат оборону, но сейчас соотношение наших сил и средств с враждебными – очень не в нашу пользу. Самые адские участки — район Шевченко, Котлино, Лысовка, Даченское, окрестности Зверового. В междуречье Соленой и Волчьей снова глухая оборона", – отмечает военкор.

По его словам, сейчас ситуация стала несколько более прогнозируемой. Но она все равно очень нестабильна.

" Покровское направление до сих пор остается одним из самых горячих. Потенциал врага сохраняется, поэтому дальше легче точно не будет ", – добавляет военкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты продолжают продвигаться в Сумской области, при этом меняют тактику штурмов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Сержант, который служит в украинской роте на Сумском направлении, заявил 4 июня, что российские войска изменили тактику и начинают пехотные атаки отделениями численностью примерно от восьми до десяти человек, по сравнению с огневыми группами численностью примерно четыре человека, которые они использовали в мае 2025 года. Сержант заявил, что российские (ATV) для быстрого продвижения, закрепления позиций и накопления сил для дальнейших атак", – отмечают в ISW.