"Тут ад": военный рассказал, что происходит под Покровском

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Лиля Воробьева
Около Покровска в Донецкой области населенные пункты полностью разрушены, а местные жители отсутствуют. Об этом в интервью Украинскому радио сообщил Роман Власенко, 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу и военный 110-й отдельной механизированной бригады.
Бои за Покровск (фото из открытых источников)
Он отметил, что служит во рту радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и его главная задача – противодействие враждебным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). По его словам, "защищаем небо над нашими посадками, нашей пехотой".
Власенко особо отметил опасность дронов, работающих на оптоволоконной связи.
Он также рассказал о физических нагрузках, которые ежедневно приходится выдерживать из-за постоянных перемещений и необходимости быстро выполнять задания в условиях обстрелов.
Также Власенко сообщил, что уже получил три контузии. Хотя они и нетрудны, без прямых ранений или осколков, но все равно серьезно отражаются на самочувствии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ уничтожает Покровск . Российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алексом"."На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал военный "Алекс".
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