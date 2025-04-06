"Тут ад": военный рассказал, что происходит под Покровском

Около Покровска в Донецкой области населенные пункты полностью разрушены, а местные жители отсутствуют. Об этом в интервью Украинскому радио сообщил Роман Власенко, 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу и военный 110-й отдельной механизированной бригады.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

"Здесь все села просто разрушены. Здесь, конечно, ад. В Воскресенке мы были — никого нет. Комар — тоже людей нет. Мирное — нет. Там россияне идут посадку за посадкой, и оно так быстро все делается. Очень трудно сдерживать врага и сверхусилия ребята прилагают", — рассказал Власенко.

Он отметил, что служит во рту радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и его главная задача – противодействие враждебным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). По его словам, "защищаем небо над нашими посадками, нашей пехотой".

Власенко особо отметил опасность дронов, работающих на оптоволоконной связи.

"Это такие нити, которыми передается сигнал. Они видят этот сигнал через эту нить. Это уже не частота. Сигнал — на частоту наложена информация. И получится, что частоты мы перекрываем, но бывает такой момент, что оно уже на 'нити". Там либо быстро надо ехать, либо прятаться, либо, или. Вот так и воюем. ец.

Он также рассказал о физических нагрузках, которые ежедневно приходится выдерживать из-за постоянных перемещений и необходимости быстро выполнять задания в условиях обстрелов.

"Бывало, что много нужно нести вещей. Чтобы позицию выставить, нужно час. И целый кузов вещей приезжает на позиции. Плюс миномет может работать по тебе. Надо быстро из кузова все выбрасывать, в посадку заносить. Это целый процесс. И необходима физическая подготовка очень сильная. Плюс пехота стреляет", — отметил он.

Также Власенко сообщил, что уже получил три контузии. Хотя они и нетрудны, без прямых ранений или осколков, но все равно серьезно отражаются на самочувствии.

"Я уж очень хочу, конечно, вернуться домой. Хочу в Черниговскую какую-то бригаду, конечно, перевестись, чтобы быть на своей земле, как говорится, служить у своих, как говорится, границ", — добавил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ уничтожает Покровск . Российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алексом".

"На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал военный "Алекс".