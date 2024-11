Туск: Вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине

Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, премьер -министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки, сообщает "Польское радио".

Премьер-министр Польши Дональд Туск. PAP/Radek Pietruszka

Он прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", — добавил он.

Дональд Туск подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

