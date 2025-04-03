"Турнир по каратэ в Тернополе обернулся рейдом ТЦК": что известно

Вражеские Telegram-каналы распространяют фейк о том, что во время турнира по каратэ в Тернополе представители 92 ОШБр якобы "агитировали несовершеннолетних подписать контракт с ВСУ". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где отмечают, что это фейк.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Отмечается, что спортивное мероприятие было благотворительным — его цель заключалась в сборе помощи для нужд Вооруженных Сил. По информации Тернопольского горсовета, 103 тысяч гривен передали в поддержку 82 отдельного батальона 105 бригады ТРО. Представители 92 ОШБр и ТЦК и СП участия в мероприятии не принимали вообще.

Пропагандисты взяли реальную новость и добавили в нее фейковые детали для дискредитации программы "Контракт 18-24".

Ранее в рамках этой кампании вражеские пропагандисты распространяли фейковый некролог 20-летнего военнослужащего.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что первая девушка, подписавшая контракт "18-24" рассказала, как к ней относятся ребята на подготовке. Веронике 21 год, она имеет медицинское образование и знает, что принесет в армии пользу. Вероника – первая девушка, подписавшая контракт "18-24" и служащая в 72 бригаде, сообщают в Генштабе.

Девушка признается, что ее родные узнали за полтора дня до того, как она уехала на подготовку.

"Очень часто отказывают потому что женщина, не хотят брать, но я считаю, что независимо от пола, воевать может каждый. Труднее всего — это наверняка физ.подготовка. бегали мы и в бронике, и без броника, и все на время", — рассказывает будущая военнослужащая.

Она отмечает, что контракт-миллионник правильно составлен, и назвала, какие преимущества в контракте интересны именно для нее.

"Там есть льготы на ипотеку, что сейчас очень нужно для молодежи, денежное вознаграждение, медицинское обеспечение полностью. Ты понимаешь, куда ты пойдешь, полностью тебя одевают, экипируют, у тебя все есть. Это добавляет мотивации", — отмечает девушка.