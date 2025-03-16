Турция сделала заявление о Крыме: кого поддержала на этот раз

В одиннадцатую годовщину незаконного референдума в Крыму Турция осудила аннексию полуострова Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

Турция и Украина

"Мы подтверждаем, что Турция не признает незаконную де-факто ситуацию в Крыму и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", — отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Аннексия Крыма Россией в 2014 году не признана подавляющим большинством стран мира. Турция, в свою очередь, не в первый раз призывает Россию к соблюдению международного права.

В середине этой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна готова стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Позиция Турции по этой войне была очень четкой с первого дня. Мы не хотим больше кровопролития и хотим, чтобы оба соседа закончили войну справедливым миром ", — написал Эрдоган в соцсети X по результатам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина будет играть ключевую роль в европейской системе безопасности, в то время как Турция будет иметь важное, но не определяющее значение, отметил в эфире 24 канала генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, Анкара, несмотря на свои возможности, не сможет самостоятельно противостоять агрессору. В то же время, допусти эксперт, после завершения войны Турция, как член НАТО с одной из мощнейших армий Альянса, готова присоединиться к миротворческим миссиям. Однако Маломуж все же убежден, что именно Украина станет ключевым участником формирования новой оборонной коалиции в Европе, поскольку имеет значительный военный, технологический и разведывательный опыт.