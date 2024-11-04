Турция предлагает Украине обновленные «стамбульские договоренности» и капитуляцию

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Ткачик Олеся
Турция фактически предлагает новую версию "стамбульских договоренностей", которая может продвигать российские интересы, прикрываясь сохранением территориальной целостности Украины, заявил в эфире Киев24 военный эксперт Олег Жданов.
Турция и Украина
По словам эксперта, в рамках этого плана предусмотрено компромиссное принятие российских условий: сохранение военной нейтральности Украины, отказ от вступления в НАТО и признание русского как второго государственного языка.
По его мнению, это может привести к постепенному поглощению Украины по аналогии с грузинским или молдавским сценариями, которые Россия уже пытается реализовать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet заявил о готовности Анкары стать посредником в поиске "точек соприкосновения" между Украиной и Россией. Он отметил особые отношения Турции с обеими сторонами конфликта и готовности выслушивать обе стороны одинаково, даже если придется озвучивать неприятные правды.
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