Турция предлагает Украине обновленные «стамбульские договоренности» и капитуляцию

Турция фактически предлагает новую версию "стамбульских договоренностей", которая может продвигать российские интересы, прикрываясь сохранением территориальной целостности Украины, заявил в эфире Киев24 военный эксперт Олег Жданов.

Турция и Украина

"Турция фактически на сегодняшний день провозглашает новый вариант "стамбульских договоренностей". Якобы "справедливый мир" они хотят на позициях Российской Федерации. Они будут гарантировать нам, что Россия выводит все войска с территории Украины в границах 1991 года — в чем я очень сильно сомневаюсь, что Россия согласится на это, но как вариант", – отметил Жданов.

По словам эксперта, в рамках этого плана предусмотрено компромиссное принятие российских условий: сохранение военной нейтральности Украины, отказ от вступления в НАТО и признание русского как второго государственного языка.

"Так это будет равняться той же капитуляции, которая предлагается сегодня. Только без потери территории, занятой российскими войсками, а речь идет о потере в целом политического существования нашего государства. Может, не сразу после подписания, а постепенно", — добавил Жданов.

По его мнению, это может привести к постепенному поглощению Украины по аналогии с грузинским или молдавским сценариями, которые Россия уже пытается реализовать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet заявил о готовности Анкары стать посредником в поиске "точек соприкосновения" между Украиной и Россией. Он отметил особые отношения Турции с обеими сторонами конфликта и готовности выслушивать обе стороны одинаково, даже если придется озвучивать неприятные правды.



