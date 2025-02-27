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Турция озвучила неожиданное решение по отправке своих войск в Украину

Турция не будет вовлечена в миротворческую миссию, если она не будет участвовать во всех этапах консультаций и подготовки миссии.

27 февраля 2025, 17:10
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Клименко Елена

Турция, владеющая второй по величине армией в НАТО после США, выразила готовность рассмотреть возможность отправки миротворческих сил в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные о ситуации.

Турция озвучила неожиданное решение по отправке своих войск в Украину

Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что этот вопрос был турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре в начале февраля.

Источники указывают, что Турция не будет вовлечена в миротворческую миссию, если она не будет участвовать во всех этапах консультаций и подготовки миссии.

Напомним, ранее министр финансов Франции Эрик Ломбард отмечал, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска в Украину для обеспечения возможного перемирия.

"Мы стремимся к прекращению огня в Украине. Все стороны, кажется, все больше поддерживают эту цель", – сказал Ломбард.

Он также отметил, что с президентом США Дональдом Трампом удалось найти общий язык:

"Я считаю, мы добились прогресса. Мы двигаемся вперед... Мы хотим прекращения огня, и чтобы его гарантировали европейские страны при поддержке США".

Как уже писали "Комментарии", секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко считает, что в определенных условиях иностранные миротворцы могут присутствовать в Украине. Однако, по его словам, российско-украинская война – это совсем другой конфликт и если начнется новая активная фаза, миротворцы первыми побегут с фронта. По его словам, в случае перемирия и создания серьезных гарантий безопасности миротворцы действительно могут присутствовать в Украине. Однако Костенко отмечает, что война в Украине отличается от других конфликтов, в которых ранее осуществлялись миротворческие миссии.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-27/nato-member-turkey-open-to-deploying-peacekeepers-in-ukraine
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