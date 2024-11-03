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Турция определила ключевые условия для справедливого завершения войны в Украине

МИД Турции продолжает поддерживать диалог с Киевом и Москвой

сегодня, 19:01
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Амбарцумян Анна

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что справедливое завершение войны в Украине возможно только при сохранении ее территориальной целостности. Об этом он сообщил в своем выступлении, подчеркивая, что Турция продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта, выступая в роли "говорящего правду друга".

Турция определила ключевые условия для справедливого завершения войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: report.az

Фидан отметил, что у Турции "особые отношения" как с Украиной, так и с Россией, что позволяет ей выступать надежным партнером для обеих стран в поисках мира.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся их выслушать. Друг говорит только правду, и мы это делаем. Справедливый выход из войны должен быть найден в рамках территориальной целостности Украины", – отметил Фидан.

Министр также выразил мнение, что, учитывая возможную усталость обеих сторон, 2025 год может стать переломным в конфликте. Он подчеркнул, что ни одна из стран не хочет быть воспринята как "проигравшая сторона", поэтому Турция продолжает содействовать поискам "точек соприкосновения" для диалога между Россией и Украиной.

Напомним, военный Денис Ярославский рассказывал , что Украина никогда не признает потерю территорий, впрочем, чтобы страна могла выжить, необходимо остановить войну. При этом, по его словам, учитывая текущую ситуацию на фронте, Украина вряд ли сможет военным путем вернуть утраченные территории.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что пока нет признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов начать переговоры для завершения войны против Украины.



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Источник: https://report.az/en/region/turkish-fm-names-necessary-conditions-for-resolution-of-ukrainian-conflict/
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