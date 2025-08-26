Тупик мирных переговоров: почему встреча Зеленского и Путина под вопросом

Bloomberg сообщает, что попытки организовать первые с начала войны очные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным зашли в тупик, что стало серьезным ударом по мирным инициативам Дональда Трампа.

Встреча Путина и Зеленского

По данным агентства, в августе дипломатические шаги Трампа давали надежду на прорыв, однако встреча так и не была согласована. 25 августа он признал, что неприязнь путина к Зеленскому стала одной из главных преград. Во время переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чже Мэном в Белом доме Трамп подчеркнул, что именно Украина и Россия должны решить, проводить ли саммит. "Как я всегда говорю: танго пляшут вдвоем. Они должны встретиться", – сказал он.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что пути согласились на встречу и подготовка уже продолжается. Но кремль этого никогда не подтверждал, а никакие конкретные даты так и не были озвучены. Сам Трамп признал: "Я не знаю, состоится ли встреча. Может да, может, нет. Они хотят, чтобы я присутствовал, но я сказал: вы должны сами это решить".

В то же время, он предупредил, что в случае отсутствия прогресса в течение двух недель "могут быть очень серьезные последствия" и даже пригрозил "вмешаться". Bloomberg напоминает, что ранее Трамп уже угрожал Москве новые санкции и тарифы, однако пока ограничивался только заявлениями.

Американский президент подтвердил, что в последний раз говорил с Путиным 18 августа после встречи с европейскими лидерами, среди которых был и Зеленский. Тогда он предложил провести мирный саммит. Белый дом не раскрывает детали последних переговоров.

Трамп признал, что каждый разговор с российским лидером происходит "в хорошем тоне", но сразу после этого россия снова наносит удары по Украине, что вызывает у него гнев. Несмотря на это, он заявил об оптимизме: "Я верю, что мы все же закончим эту войну".

Кроме темы Украины, Трамп также поднимал по пути вопрос контроля над ядерным оружием. "Мы хотели бы денуклеаризацию. Это слишком большая сила. Но сначала нужно завершить войну", — подытожил президент США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что НБУ предостерег украинцев о росте количества фальшивых купюр, особенно номиналом 500 и 200 гривен, и напомнил, как отличить подделку от настоящих денег.