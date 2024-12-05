Трюк Кремля не пройдет с США: в Украине сделали новое заявление о переговорах

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Кравцев Сергей
Сейчас все действия России свидетельствуют о том, что она рассматривает сценарий продолжения войны как базовый, а вся шумиха с переговорами нужна Москве лишь для того, чтобы взять некоторую передышку в войне. Позиция Украины при этом остается неизменной – мир через силу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram-канале сделал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
Переговоры. Фото: из открытых источников
По словам главы ЦПД, сейчас Россия ограничивает бронирование от мобилизации силовикам, а также работникам сотрудникам военно-промышленного комплекса (ВПК), что создает поле для потенциального проведения волны призыва.
Соответствующее решение не является популярным даже для России, впрочем, нежелание диктатора Владимира Путина проиграть войну, а также недавний рекордный бюджет на оборону и пропаганду, создают впечатление, что Кремль желает сыграть дипломатично в "паузу" для восстановления сил.
Читайте также на портале "Комментарии" - бывший генерал Кит Келлог стал спецпредставителем Дональда Трампа по Украине и России. Это решение направлено на решение российско-украинской войны, ведь у Келлога есть четкое и решительное видение завершения конфликта. При этом, как отметил в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман, спецпредставитель по таким вопросам был нужен уже давно. По его словам, новая администрация США во главе с Трампом может сделать значительный акцент на завершении войны. Назначение Келлога – положительный сигнал для Украины.
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