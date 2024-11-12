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Трупы гражданских лежат без голов: военный шокировал информацией о зверствах РФ

Ситуация на Кураховском направлении сложная, россияне простреливают дорогу, по которой гражданские пытаются скрыться

сегодня, 10:40 comments7113
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Ткачик Олеся

Российские захватчики полностью простреливают трассу Шевченко – Андреевка на Покровско-Кураховском направлении, об этом в Телеграмме сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его информации, большой участок трассы под ударами российских FPV-дронов ежедневно появляются новые подбитые военные и гражданские автомобили.

Трупы гражданских лежат без голов: военный шокировал информацией о зверствах РФ

Курахово

"Да, гражданские тоже, потому что их, как оказалось, осталось там немало, но на той трассе врагом без разбора уничтожается все живое. Куча доказательств военных преступлений подрстанцев: трупы гражданских, которые лежат без голов из-за ударов дронами по ним", — отметил военный.

По его словам, российские оккупанты бьют не только по авто с гражданскими, но и отдельно по людям, потому что на дороге, кроме авто с трупами, лежат одинокие тела, наверное люди пытались убегать, но даже за ними гнались дроны.

В свою очередь военкор Богдан Мирошников, рассказывая о ситуации на Кураховском направлении, сообщил, что враг насквозь прошел Солнцевку, закрепился почти в половине села. При этом, добавил он, ситуация в Петровке и Григоровке довольно печальная. А еще, добавил эксперт, оккупанты на 90% контролируют Новоселидовку.

"До Старых Тернов остается всего 3 км. Но пока ждем, когда свое слово скажет природа после подрыва второй дамбы Кураховского водохранилища. Южнее Курахового враг снова проводит перегруппировку, потому что после прошлого нормально форсировать г. Сухие Яли не получилось. Теперь попытаются повторить", – отметил Мирошников в Телеграмме.

Кроме того, добавил эксперт, враг накапливает ресурсы в Максимилианке для дальнейших атак уже непосредственно Курахового с востока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска повредили дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области.




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Источник: https://t.me/officer_alex33/4188
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