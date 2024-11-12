Трупы гражданских лежат без голов: военный шокировал информацией о зверствах РФ

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Ткачик Олеся
Российские захватчики полностью простреливают трассу Шевченко – Андреевка на Покровско-Кураховском направлении, об этом в Телеграмме сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его информации, большой участок трассы под ударами российских FPV-дронов ежедневно появляются новые подбитые военные и гражданские автомобили.
Курахово
По его словам, российские оккупанты бьют не только по авто с гражданскими, но и отдельно по людям, потому что на дороге, кроме авто с трупами, лежат одинокие тела, наверное люди пытались убегать, но даже за ними гнались дроны.
В свою очередь военкор Богдан Мирошников, рассказывая о ситуации на Кураховском направлении, сообщил, что враг насквозь прошел Солнцевку, закрепился почти в половине села. При этом, добавил он, ситуация в Петровке и Григоровке довольно печальная. А еще, добавил эксперт, оккупанты на 90% контролируют Новоселидовку.
Кроме того, добавил эксперт, враг накапливает ресурсы в Максимилианке для дальнейших атак уже непосредственно Курахового с востока.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска повредили дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области.
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