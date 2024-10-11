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Трудные и нестабильные бои, город полностью стирают: что происходит в Торецке

Оккупанты контролируют часть Торецкая

11 октября 2024, 21:25
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Кречмаровская Наталия

В Торецке Донецкой области ситуация сложная, оккупанты контролируют часть города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-секретаря ОТУ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, которую она рассказала "РБК-Украина".

Трудные и нестабильные бои, город полностью стирают: что происходит в Торецке

Фото портал "Комментарии"

По ее словам, ситуация в Торецке сложная. Городские бои проходят тяжело и нестабильно. При этом украинским защитникам, несмотря на преимущество врага в количестве, удается сдерживать наступление. По словам Бобовниковой, россияне постоянно восполняют живую силу на передовых позициях.

Комментируя заявление начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика о том, что ВСУ контролируют 40-50% Торецка, а остальная часть населенного пункта "под оккупацией", она отметила, что необходимо разделять понятия "под контролем ВСУ" и "оккупированная территория".

"Даже если вы посмотрите на карту DeepState, там можно увидеть два цвета. Красный – там, где наших военных уже нет, серый – там, где ведутся бои. Вы можете увидеть, что красным обозначена только восточная часть города – улица Центральная и несколько улиц к югу от улицы Центральной. А на остальной территории идут бои", — пояснила спикер.

По ее словам, оккупанты пытаются штурмовать малыми группами, а также разрушают Торецк. Там почти не осталось уцелевших построек.

"Тактика их неизменна. Они стирают город артиллерией. Мы это уже видели в других городках Донбасса. И после этого штурмуют малыми группами. То есть такими маленькими ударами пытаются найти слабые места в нашей обороне", — акцентировала спикер ОТУ "Луганск".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные устроили ад оккупантам.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zsu-roz-yasnili-zayavu-toretskoyi-mva-okupatsiyu-1728654705.html
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