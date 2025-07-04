"Трогательная" история российской пропаганды: за героизмом скрывают катастрофу

Российские пропагандистские медиа тиражируют трогательную историю об 11-летнем мальчике из оккупированного Донецка. Сообщается, что он вместе с отцом развозит воду местным жителям, оставшимся без водоснабжения. Пропагандисты представляют это как пример "детского героизма".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что вся эта медийная картинка наталкивает на логичный вопрос: как случилось, что в главном городе крупного промышленного региона нет воды.

Аналитики Центра отметили, что гуманитарный кризис, включая постоянные проблемы с водоснабжением, является прямым следствием оккупации Донецка и войны. Оккупанты уничтожили много инфраструктурных объектов во время боевых действий. Еще больше – пришли в упадок за 11 лет оккупации и бездействия оккупационных властей.

"Вместо реальных решений, которые обеспечили бы жителям временно оккупированных территорий хотя бы базовые потребности, Россия навязывает рассказы о "волонтерстве" детей. История донецкого мальчика не столько о героизме, сколько о катастрофе, до которой довели оккупанты когда-то процветающий город Донецк", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по столице Украины. Пока столица приходит в себя от массированного удара в Министерстве обороны России оправдываются, что били по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и другим роботизированным мобильным комплексам, различной аппаратуре военного назначения, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода. Среди целей указали академию СБУ в Киеве и аэродромы в Жулянах и Василькове.



