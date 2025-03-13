Тридцатидневное прекращение огня: почему военные категорически против

Хуже всего, на что можно согласиться в период активной фазы войны, — краткосрочное "перемирие" с врагом, который может быстро проводить ротации и передислокации войск. Об этом заявил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов, передает портал "Комментарии".

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"Нетрудно представить, что будет, если техника и п*дары, которых мы уничтожаем в течение месяца на всей линии фронта, "вдруг" пойдут в наступление на одном из направлений. Однажды я был свидетелем 7-часового перемирия, во время обмена пленных в Бахмуте, за это время п*дары беспрепятственно накопились в подвалах подконтрольных им высокоэтажек, а после первого залпа арты возобновили штурмовые действия, которые мы кровью "гасили" почти за 3 дня", — говорит военный.

Заместитель командира Третьей Штурмовой майор ВСУ Максим Жорин заявил, что военные на фронте сейчас не видят, как можно практически обеспечить эти 30 дней тишины.

"Я не помню, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны России. А динамика боевых действий, используемые средства — и рядом не стояли с современной войной. Так переходим к основному вопросу: какая ответственность предусмотрена за нарушение тишины? Экономические санкции россии к п***. Эффективны могут быть только предохранители на поле боя в виде вооружений от США. Пока ничего не слышал об ответственности вообще. А без этого это чисто поговорить", – отметил Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тридцатидневное перемирие, предложенное представителями Соединенных Штатов во время встречи в Саудовской Аравии, предусматривает не только прекращение боевых действий на линии столкновения, но и полное отсутствие воздушных атак. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Укринформ.

Он отметил, что запланированное 30-дневное прекращение огня является комплексной мерой, включающей несколько важных аспектов. Первый аспект – это полное прекращение атак с воздуха. Второй ключевой момент – перемирие на море, включающее разблокировку транспортных путей и обеспечение безопасности судоходства. Третий аспект – прекращение огня на суше, включая линию столкновения, что было согласовано во время встречи.