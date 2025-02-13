Три сценария окончания войны в Украине появились после разговора Трампа и Путина

На основе заявлений президента США Дональда Трампа, сделанных после телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, а также реакций на этот разговор европейских чиновников, которых о нем не предупредили, Bloomberg составил три сценария возможного окончания войны в Украине.

Сценарии окончания войны в Украине

Базовый (наиболее вероятный) сценарий окончания войны

Этот сценарий предполагает заморозку конфликта с временно оккупированными территориями, которые останутся под преимущественным контролем России.

Возможен ограниченный обмен территориями, например часть Курской области может быть обменена на определенные украинские земли. Однако ключевые оккупированные регионы, вероятно, останутся под российской оккупацией в неопределенном статусе.

Украина получит гарантию безопасности от западных партнеров. Однако их сила и надежность остаются под вопросом. Вступление Украины в НАТО по этому сценарию откладывается на неопределенный срок, а эффективность гарантий будет зависеть от политической воли будущих лидеров стран-гарантов, особенно в условиях возможного возвращения к власти Дональда Трампа в США.

Страны Европы могут активизировать усилия по укреплению собственной обороноспособности, особенно если наладят диалог с администрацией Трампа. Это позволит Европе играть более самостоятельную роль в обеспечении безопасности и сдерживании российской агрессии.

Худший сценарий окончания войны

Этот вариант Bloomberg разворачивается при потере интереса США к Украине, особенно в случае сближения Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

США могут резко сократить или полностью прекратить военную и финансовую помощь Украине, переложив ответственность за разрешение конфликта на европейских союзников.

Взаимодействие Трампа с Путиным может привести к мирному соглашению, выгодному для России, которое закрепит контроль РФ над значительной частью украинской территории и фактически заблокирует вступление Украины в НАТО. Хотя украинский суверенитет формально сохранится, страна будет ослаблена и ограничена в своих геополитических возможностях.

Договор, достигнутый по худшему сценарию, может стать лишь временным перемирием. Путин может расценить такое развитие событий как слабость Запада и использовать паузу для подготовки к следующему этапу агрессии, рассматривая войну в Украине как часть более широкого противостояния с НАТО, целью которого является возобновление влияния России в Восточной Европе.

Страны Балтии, которые Путин считает зоной российских интересов, станут наиболее вероятной следующей целью российской агрессии. Аналитики предупреждают, что для достижения своих целей Путину даже не обязательно начинать полномасштабное вторжение. Он может прибегнуть к гибридным операциям, таким как разжигание внутренних беспорядков, чтобы создать повод для ограниченной военной интервенции "для защиты русскоговорящего населения", как это было в 2014 году на востоке Украины.

Лучший сценарий окончания войны

Этот сценарий Bloomberg, хоть и менее вероятен, рассматривается как оптимальный для Украины и западных союзников.

Он предусматривает четкие двусторонние обязательства США и стран ЕС по немедленному вмешательству при нарушении Россией любых мирных соглашений. Хотя прямой военный конфликт с Россией остается нежелательным, наличие столь жестких обязательств может стать эффективным сдерживающим фактором для Кремля.

Вместо прямой военной интервенции западные партнеры могут взять на себя обязательство значительно увеличить военную помощь Украине, активно способствовать восстановлению и усилению санкций против России, а также инвестировать в развитие украинской оборонной промышленности. Это позволит Украине восстановить свой военный потенциал и стать главной силой сдерживания российской агрессии в регионе.

При успешной реализации этого сценария Украина может получить реальный шанс на вступление в Европейский Союз в течение следующего десятилетия. Это укрепит восточный фланг ЕС, продемонстрирует способность блока оказывать влияние на соседние страны и станет мощным сигналом для России о неизменности европейского курса Украины.

Несмотря на разные сценарии, Bloomberg пишет, что Европе придется существенно увеличить расходы на оборону – до 3 трлн долларов. Основная часть денег пойдет на развитие армий стран-членов ЕС и увеличение совокупного оборонного бюджета до уровня около 3,5% ВВП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, что скрывается за заявлениями Трампа по Украине после его звонка Путину и Зеленскому.