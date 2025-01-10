Три сценария наступления РФ в 2025 году: какие приказы Путина будут выполнять оккупанты в Украине

Обстановка в районе Курахово остается очень сложной. Украинские войска проводят маневренную оборону, пытаясь удержать силы, находящиеся в зоне повышенной опасности к югу от трассы Н15, соединяющей Запорожье с Донецком, об этом в эфире Радио НВ сообщил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Бои в Донецкой области

По его словам, российские войска начали опрокидывать часть сил из района Курахово на направление Мирнограда. Таким образом, враг пытается создать окружение вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, имеющее стратегическое значение.

При этом военный эксперт указал на три возможных направления наступления России в 2025 году. По его словам, РФ может пойти в наступление на Лиманском направлении, в частности, она уже создает логистическую базу в районе Двухлетней и расширяет плацдарм на правом берегу реки Оскол для угрозы Купянске и его ключевому железнодорожному узлу.

Также враг, по мнению Селезнева, может пойти в наступление в районе Временного Яра, чтобы продвинуться через этот населенный пункт в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

И еще один вариант – наступление на Константиновку и формирование плацдарма для движения на Славянск и Краматорск.

Селезнев подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от цели полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Соответственно, российская армия действует в рамках этого плана, добавил он.

"И, конечно, не факт, что российская армия остановится, если она пересечет, например, админграницу между Донетчиной и Днепропетровщиной. Наличие российских окупантов на территории Николаевской области — на Кинбурнской косе, а также на территории Харьковщины — это север района Волчанска, и, соответственно, район Купянска, свидетельствует о том, что у Путина нет никаких оговорок об атаке на украинские силы и средства" , – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ближайшее время враг будет иметь больше успехов на фронте.



