Три решения, которые могут изменить ситуацию: к чему пришли перед ключевой встречей
НОВОСТИ

Три решения, которые могут изменить ситуацию: к чему пришли перед ключевой встречей

Зеленский провел Ставку: фронт, контрактная армия и ожидания от встречи на Аляске

15 августа 2025, 17:35
Автор:
Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего рассмотрел три ключевых вопроса — ситуацию на фронте, развитие контрактной армии и финансирование сил обороны на 2025–2026 годы.

Три решения, которые могут изменить ситуацию: к чему пришли перед ключевой встречей

Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте

По его словам, особое внимание уделено Покровскому направлению, где украинские силы противодействуют попыткам российских войск закрепиться. На направлении Доброполья результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. Принято решение о дополнительном усилении этого и других направлений в Донецкой области, а также об укреплении позиций в Запорожской области.

Президент подчеркнул, что российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь улучшить свои политические позиции накануне встречи на Аляске. Украинская сторона информирует партнеров о реальном положении дел на фронте.

Отдельно обсудили развитие контрактной армии как приоритетного формата для сил обороны и обеспечения их стабильного финансирования в ближайшие годы. Зеленский подчеркнул, что в любых обстоятельствах армия будет оставаться готовой быстро и эффективно реагировать на угрозы государственности.

Президент также ожидает от разведки доклада о намерениях России накануне переговоров на Аляске. Он заявил, что ставки высоки, и главное, чтобы эта встреча открыла возможность достижения честного мира в трехстороннем формате: Украина, США, Россия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Закарпатье произошло схождение трех вагонов поезда №39/40 сообщением Запорожья — Солотвино. В результате инцидента никто из пассажиров или членов поездной бригады не пострадал.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15644
