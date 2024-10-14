Три причины, по которым Путин не использует ядерное оружие против Украины

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Slava Kot
Политолог Андрей Пионтковский заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина это "абсолютный шантаж", попытка запугать Запад и уменьшить помощь Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Путин, объявляя войну против Украины, пригрозил также Западу, если те отважатся помогать Киеву. Однако, по мнению политолога, есть несколько основных причин, по которым российский диктатор не применит ядерное оружие.
Третьей причиной эксперт указал на отсутствие ядерной кнопки у Путина. По словам Пионтковского, использование ядерного оружия это сверхсложный процесс, в котором задействовано большое количество учреждений. Кроме того, американская разведка следит за этим и сообщала, что никаких перемещений тактического и стратегического ядерного оружия нет.
Также Пионтковский указывает, что президент Франции Эммануэль Макрон нанес "большой удар" по Путину, когда тот попытался пригрозить ему.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден рассказал, кто дал "разрешение" Путину на полномасштабное вторжение.
Также "Комментарии" писали, что в Канаде отреагировали на ядерные угрозы Путина.
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