Три причины, по которым Путин не использует ядерное оружие против Украины

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина это "абсолютный шантаж", попытка запугать Запад и уменьшить помощь Украине.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что Путин, объявляя войну против Украины, пригрозил также Западу, если те отважатся помогать Киеву. Однако, по мнению политолога, есть несколько основных причин, по которым российский диктатор не применит ядерное оружие.

"Я по-прежнему убежден, что этого не произойдет. Есть три причины, по которым Москва не применит ядерное оружие. Первая – это не изменит сущности войны. Предположим, он совершит преступление и уничтожит один из украинских городов. Что, после этого прекратится война? Нет. Вторая причина – ему объяснили, что его просто убьют в таком случае", – говорит Пионтковский.

Третьей причиной эксперт указал на отсутствие ядерной кнопки у Путина. По словам Пионтковского, использование ядерного оружия это сверхсложный процесс, в котором задействовано большое количество учреждений. Кроме того, американская разведка следит за этим и сообщала, что никаких перемещений тактического и стратегического ядерного оружия нет.

Также Пионтковский указывает, что президент Франции Эммануэль Макрон нанес "большой удар" по Путину, когда тот попытался пригрозить ему.

"Путин начал угрожать ядерным оружием, но Макрон очень спокойно ему ответил: "Не забывайте, Франция — тоже ядерное государство". Повторюсь, что это абсолютный шантаж, последний приют мерзавца. Ядерный шантаж уже на Запад не действует", — подытожил Пионтковский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден рассказал, кто дал "разрешение" Путину на полномасштабное вторжение.

Также "Комментарии" писали, что в Канаде отреагировали на ядерные угрозы Путина.

