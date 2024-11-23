Три года до нового удара России: предупреждение Залужного

Украина имеет минимум три года, прежде чем Россия накопит необходимые ресурсы для масштабного наступления на фронте. Мощный прорыв станет возможным только после завершения технологического процесса. Об этом заявил Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ во время церемонии награждения "УП-100".

Россия готовится к затяжной войне: прогноз до 2027 года

"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас", - заявил Залужный.

По его словам, российская армия потеряла способность к скорым и масштабным операциям. К примеру, они не могут преодолеть 150-200 километров за короткий промежуток времени, как это было раньше. По мнению экс-главкома, переломный момент наступит не раньше чем через три года.

"По моей собственной теории, когда завершится техническо-эволюционный процесс и начнется процесс накопления технологических материалов, то возможность будет активно восстанавливаться. По моим подсчетам это произойдет после 2027 года", — резюмировал экс-главком ВСУ.

Несмотря на возможный технологический прорыв, российские военные, вероятно, будут соблюдать тактику истощения вместо активных попыток захвата новых территорий. Эта стратегия уже сейчас видна в действиях врага.

Залужный подчеркнул, что текущий этап войны зависит от двух ключевых факторов: накопления ресурсов и технологического прогресса. Пока обе стороны пытаются адаптироваться к новым условиям, характер боевых действий остается относительно стабильным, без значительных прорывов или изменений.