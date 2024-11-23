logo

BTC/USD

98064.31

ETH/USD

3430.60

LTC/USD

99.07

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Три года до нового удара России: предупреждение Залужного
commentss НОВОСТИ Все новости

Три года до нового удара России: предупреждение Залужного

Три года до великого наступления Кремля: Залужный о перспективах войны

сегодня, 14:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украина имеет минимум три года, прежде чем Россия накопит необходимые ресурсы для масштабного наступления на фронте. Мощный прорыв станет возможным только после завершения технологического процесса. Об этом заявил Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ во время церемонии награждения "УП-100".

Три года до нового удара России: предупреждение Залужного

Россия готовится к затяжной войне: прогноз до 2027 года

"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас", - заявил Залужный.

По его словам, российская армия потеряла способность к скорым и масштабным операциям. К примеру, они не могут преодолеть 150-200 километров за короткий промежуток времени, как это было раньше. По мнению экс-главкома, переломный момент наступит не раньше чем через три года.

"По моей собственной теории, когда завершится техническо-эволюционный процесс и начнется процесс накопления технологических материалов, то возможность будет активно восстанавливаться. По моим подсчетам это произойдет после 2027 года", — резюмировал экс-главком ВСУ.

Несмотря на возможный технологический прорыв, российские военные, вероятно, будут соблюдать тактику истощения вместо активных попыток захвата новых территорий. Эта стратегия уже сейчас видна в действиях врага.

Залужный подчеркнул, что текущий этап войны зависит от двух ключевых факторов: накопления ресурсов и технологического прогресса. Пока обе стороны пытаются адаптироваться к новым условиям, характер боевых действий остается относительно стабильным, без значительных прорывов или изменений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости