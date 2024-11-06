Три фугасных авиабомбы за один день оккупанты уронили на Белгородщине

Российские ВКС упустили сразу три ФАБ-500 на Белгородскую область 2 ноября. Как рассказали источники ASTRA в оперативных службах региона, на этот раз авиабомбы внештатно упали в полукилометре от хутора Селишко и в километре от хутора Заречье в Шебекинском городском округе.

Иллюстративное фото

Еще одну упавшую бомбу нашли недалеко от хутора Басов в Борисовском районе. Он расположен более чем в 35 км от границы с Украиной.

Ранее стало известно, что 28 октября российский самолет уронил бомбу на деревню в 6 км от Белгорода. Таким образом, редакции ASTRA стало известно о по меньшей мере 141 случае падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России территориях Украины за 2024 год.

Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются – снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие корректированные авиабомбы ВС РФ используются для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую область – а также город Харьков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

30 октября оккупанты сбросили авиабомбу на жилой дом в Салтовском районе Харькова

В результате обстрела из-под завалов деблокировали 12-летнего мальчика, который скончался из-за тяжелых травм. Также в ходе спасательной операции были деблокированы тела мужчины 25-30 лет, а также мальчика 15 лет. Число раненых составило 36 человек, среди которых дети.

По данным Харьковского городского головы Игоря Терехова, на месте разбора завалов работает специальная техника. После того, как поисково-спасательные работы будут завершены, специалисты начнут работу по снятию всех аварийных конструкций и обрушившихся элементов.

"И уже только потому дом будет обследован на предмет — можно ли отремонтировать пострадавший подъезд или нет. В остальных подъездах уже есть тепло и вода. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Коммунальщики закрывают контуры. Я призываю всех харьковчан быть осторожными — враг значительно усилил террористические атаки на Харьков. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", – подчеркнул мэр Харькова.