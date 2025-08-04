Тревожный сигнал: какие задачи пытаются выполнить оккупанты на фронте

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Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты распространяют новость о якобы захвате КПП "Гоптовка" в Харьковской области. Эта информация не соответствует действительности, подтверждают и военные, и в Центре противодействия дезинформации. Однако военные указывают на тревожный сигнал.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что россияне попытались штурмовать КПП "Гоптовка" в Харьковской области. По его словам, это не было большим наступлением, а локальная точечная попытка небольшими силами, проверка обороны на прочность. Военный сообщил, что штурм отразили военные 58-й отдельной мотопехотной бригады. Сазонов сообщил, что оккупанты потеряли более десяти бойцов личного состава и откатились.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что информация о захвате россиянами КПП "Гоптовка" является фейком. — фейк.
Отмечают, что на самом деле КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле вражеские войска уничтожили в Одессе.