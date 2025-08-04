Тревожный сигнал: какие задачи пытаются выполнить оккупанты на фронте

Российские пропагандисты распространяют новость о якобы захвате КПП "Гоптовка" в Харьковской области. Эта информация не соответствует действительности, подтверждают и военные, и в Центре противодействия дезинформации. Однако военные указывают на тревожный сигнал.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что россияне попытались штурмовать КПП "Гоптовка" в Харьковской области. По его словам, это не было большим наступлением, а локальная точечная попытка небольшими силами, проверка обороны на прочность. Военный сообщил, что штурм отразили военные 58-й отдельной мотопехотной бригады. Сазонов сообщил, что оккупанты потеряли более десяти бойцов личного состава и откатились.

"Но это очень характерный сигнал. Они ищут щель для большого рейда. Задача-минимум, это оттащить туда наши силы из других направлений. Задача-максимум — продвинуться и открыть еще одно направление на территории Украины. Не факт, что здесь. Будут пробовать везде. Время их поджимает, а значительных успехов нет…”, — отметил военный.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что информация о захвате россиянами КПП "Гоптовка" является фейком. — фейк.

Отмечают, что на самом деле КПП "Гоптовка" находится под полным контролем Сил обороны Украины, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

"По его словам, враг действительно совершил штурм этого контрольно-пропускного пункта, но украинские военные ликвидировали более 10 оккупантов, еще десятки других — сбежали", — сообщили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле вражеские войска уничтожили в Одессе.