Тревожный прогноз от Портникова: Трамп и Путин могут начать ядерную войну

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников предупреждает об угрозе реальной ядерной эскалации. По его словам, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин – это два мировых лидера с нестабильным эго, которые могут привести человечество к ядерной войне.
Трамп и Путин могут начать ядерную войну. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением о возможности Путина и Трампа использовать ядерное оружие. Политический обозреватель отмечает, что "война слов" может в ближайшие годы превратиться в войну действий, поэтому обычная военная конфронтация может стать сценарием для ядерной войны.
По мнению журналиста, Путин уже давно морально готов к применению ядерного оружия, однако теперь Трампа может также дойти до такого решения. По словам Портникова, оба мировых лидера имеют большое эго и стремление доминировать. Таким образом оба способны принимать катастрофические решения ради сохранения "величия", как собственного, так и своего государства.
Портников считает, что Трамп понимает, что его угрозы санкциями против России не поразят Путина, поэтому Кремль может насмехаться над американским президентом. Как следствие, Трамп может пойти на более радикальный шаг. По мнению Портникова именно так может начаться ядерная война.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разоблачил ядерный блеф Кремля. Почему Россия молчит после шага США.
Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили, что ждет человечество в случае ядерной войны между Россией и США.