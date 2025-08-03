Тревожный прогноз от Портникова: Трамп и Путин могут начать ядерную войну

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников предупреждает об угрозе реальной ядерной эскалации. По его словам, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин – это два мировых лидера с нестабильным эго, которые могут привести человечество к ядерной войне.

Трамп и Путин могут начать ядерную войну. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением о возможности Путина и Трампа использовать ядерное оружие. Политический обозреватель отмечает, что "война слов" может в ближайшие годы превратиться в войну действий, поэтому обычная военная конфронтация может стать сценарием для ядерной войны.

"Мне кажется, что в этом есть невероятная опасность, если серьезно говорить. Медведев угрожает ядерными ударами, ядерной войной и это типичная война слов. Трамп в этой ситуации уже не словами воюет, а решениями. Он говорит о передислокации атомных субмарин Соединенных Штатов, субмарин, которые являются носителями ядерного оружия, на расстояние ближе к Российской Федерации", — сказал Портников, подчеркнув, что ранее президент США никогда не озвучивал данных о перемещении ядерных подлодок.

По мнению журналиста, Путин уже давно морально готов к применению ядерного оружия, однако теперь Трампа может также дойти до такого решения. По словам Портникова, оба мировых лидера имеют большое эго и стремление доминировать. Таким образом оба способны принимать катастрофические решения ради сохранения "величия", как собственного, так и своего государства.

"Я уверен, что Путин всегда морально готов к использованию любого вида ядерного оружия и будет считать, что он в бункере выживет. Готов ли к этому морально Трамп? Я думаю, что когда его избирали президентом, был не готов, но Медведев своим поведением создает в его голове этот момент готовности", — объясняет Портников.

Портников считает, что Трамп понимает, что его угрозы санкциями против России не поразят Путина, поэтому Кремль может насмехаться над американским президентом. Как следствие, Трамп может пойти на более радикальный шаг. По мнению Портникова именно так может начаться ядерная война.

"Они продолжат над ним смеяться. Как сделать, чтобы они над ним не смеялись? Ядерная бомба на Москву. Это единственное, что позволит им не смеяться. Покажет, какой он серьезный человек. И в этот момент Путин, конечно, считает, что нужно наказать человека, который хочет ядерной бомбой разрушить российскую столицу и разрушит американскую. И мы с вами видим идеальную схему Третьей мировой войны", — подытожил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разоблачил ядерный блеф Кремля. Почему Россия молчит после шага США.

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