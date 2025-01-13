Тревог в Украине может стать в разы больше: что заявили в РФ

Фронтовой бомбардировщик Су-34 впервые в боевых условиях применил ракетный комплекс "Кинжал". Как передает портал "Комментарии", такой вывод можно сделать на основе публикаций в ряде российских СМИ.

Су-34. Фото из открытых источников

"Экипаж самолета Су-34... во время специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", — сообщает официальный печатный орган правительства РФ.

Также сообщается, что фронтовым бомбардировщиком командовал летчик Максим Стефанов.

Стоит отметить, что пуск "Кинжала" с Су-34 не подтвердили близкие к авиации российские блогеры.

"Кинжалы" по-прежнему запускаются только с МиГ-31 И(К)", — написал блогер и пропагандист Fighterbomber. По его словам, препятствием в данном случае выступает недостаточная скорость Су-34.

Отметим, российские Су-34 летают чаще, чем МиГи и их в воздухе может быть несколько штук одновременно, что означает увеличение угрозы дальнобойных ударов по Украине, а масштабных тревог, которые будут прерывать обучение и другие процессы в стране, станет в разы больше.

Кроме того, "сушки" летают целый день, атакуя позиции ВСУ КАБами, а теперь мы не сможем знать, несет ли Су-34 КАБ и обычные ракеты, или "Кинжал". Это означает, что тревоги по всей стране теоретически могут быть даже целый день. Стоит добавить, что "Кинжал" может лететь на 2000 км, под ударом может оказаться любая область Украины.

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