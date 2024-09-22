Нардеп Марьяна Безуглая рассказала о результатах визита в Донецкую область. По ее словам, за Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка и Курахово не подготовлены к обороне. Селидово, говорит политик, внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать.

Марьяна Безуглая

"По Угледару рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", – отметила нардеп.

Более того, по ее информации, Третью штурмовую бригаду главком Александр Сырский якобы умышленно разорвал в клочья, когда там начали поднимать вопросы о том, что должны действовать как единое слаженное штурмовое подразделение. Безуглая утверждает, что командира 110-й отдельной механизированной бригады, руководившего подразделением с самого начала в Авдеевке и фактически сформировавшего одну из лучших сухопутных бригад, сняли.

"Единственное усиление, которое отправляют на Донецкую и Харьковскую области, — это бригады "зомби" из мобилизованных людей, которые не участвовали в боях и бегут из-за страха и необученности. Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях", — заявила нардеп.

По ее словам, вокруг Покровско-Мирноградской агломерации сейчас сооружают фортификации, и это самое современное из того, что было сделано за время полномасштабного вторжения. Однако, говорит нардеп, такие фортификации в абсолютном большинстве уже не имеют никакой связи с Генштабом ВСУ, ведь являются продуктом горизонтальной координации военных администраций, местных подразделений, инженеров разного "происхождения", командования восточным фронтом "Хортица" и сознательно обходящих благотворителей. устаревшие и оторванные от реальности инструкции, спущенные из высших военных штабов.

"Разрыв между киевскими военными штабами и полем произошел. Здесь не готовы сдавать россиянам Донетчину, там не знают, что такое реальность", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Угледар оказался под угрозой окружения.



