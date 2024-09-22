Третью штурмовую разрывают на куски: из Донетчины забирают военную элиту

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Ткачик Олеся
Нардеп Марьяна Безуглая рассказала о результатах визита в Донецкую область. По ее словам, за Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка и Курахово не подготовлены к обороне. Селидово, говорит политик, внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать.
Марьяна Безуглая
Более того, по ее информации, Третью штурмовую бригаду главком Александр Сырский якобы умышленно разорвал в клочья, когда там начали поднимать вопросы о том, что должны действовать как единое слаженное штурмовое подразделение. Безуглая утверждает, что командира 110-й отдельной механизированной бригады, руководившего подразделением с самого начала в Авдеевке и фактически сформировавшего одну из лучших сухопутных бригад, сняли.
По ее словам, вокруг Покровско-Мирноградской агломерации сейчас сооружают фортификации, и это самое современное из того, что было сделано за время полномасштабного вторжения. Однако, говорит нардеп, такие фортификации в абсолютном большинстве уже не имеют никакой связи с Генштабом ВСУ, ведь являются продуктом горизонтальной координации военных администраций, местных подразделений, инженеров разного "происхождения", командования восточным фронтом "Хортица" и сознательно обходящих благотворителей. устаревшие и оторванные от реальности инструкции, спущенные из высших военных штабов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Угледар оказался под угрозой окружения.
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