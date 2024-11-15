Третья штурмовая: Чего сейчас не хватает на фронте для успешных штурмовых операций

Украинские защитники, несмотря на проблемы с поставкой оружия и нехватку личного состава, мужественно защищают родную землю. Однако для ощутимого успеха на фронте нужно не только это. Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, чего не хватает на фронте, сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, для успешных штурмов нужно:

1. Грамотное детальное планирование, учитывая мнение непосредственных командиров подразделений.

2. Авторитетные командиры, имеющие поддержку бойцов.

3. Техническое обеспечение, необходимое для выполнения задач.

4. Характер.

“Летом мы провели успешную наступательную операцию в Харьковской области. К которой очень тщательно готовились и планировали, что и позволило достичь максимально эффективного результата даже при превосходящих силах врага — продвижение наших войск, уничтожение большого количества оккупантов и техники”, — отметил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска продолжают пытаться прорвать оборону. Офицер батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич рассказал, кого Россия бросает в бой в Донецкой области.

По словам военного, Торецк штурмуют мобилизованные из "ДНР", российские заключенные и профессиональные военные. Он отметил, что для боев в районе Торецкая группировка, содержащая как профессиональных военных, так и мобилизованных жителей псевдореспублики "ДНР" и российских заключенных. Торец оккупантам нужен для того, чтобы упростить дальнейшее поглощение Донецкой области, в частности, наступление на Константиновку.

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