Третья мировая война началась с нападения РФ на Украину, мы уже примерно посередине нее, - Мария Берлинская

Полномасштабное нападение РФ на Украину следует считать началом Третьей мировой войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время интервью "Украинскому радио" заявила глава проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, соучредительница БФ "Dignitas" и основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Мария Берлинская, фото: Украинскаяі правда

По ее оценке, вероятно, Третья мировая уже продолжается, и, как это было с предыдущими мировыми войнами, историки будут называть ее "Третьей мировой" лишь позже, когда будут зафиксированы ее основные события.

"И я думаю, что о нашей войне будет что-то примерно такое, что Третья мировая война началась с нападения Российской Федерации на Украину, и дальше уже будут дать. Вряд ли поставят историки 14-й год, скорее всего, это будет 24 февраля 2022 года", — отметила Берлинская.

Она убеждена, что "Третья мировая уже в разгаре", и объясняет это тем, что все больше стран вовлекаются в конфликт.

"Война идет в разных доменах. Мы часто о войне думаем как о танковых атаках и ракетных ударах. На самом деле война идет в разных доменах – видимых и невидимых, экономических, информационных, в киберпространстве. Одни только информационно-психологические операции в интернете чего стоят", – сказала волонтер.

Берлинская также отметила, что масштабирование войны видно и из-за событий в Израиле, Сирии, а также в отношениях между Китаем и Тайванем, а также на Корейском полуострове.

"Я бы очень хотела ошибаться в этом прогнозе, мне бы не хотелось, чтобы человечество сейчас настолько сошло с ума. Чтобы все, имея тот сет технологий, которые есть, что иногда даже опаснее, чем ядерное оружие, на самом деле, потому что рои дронов, например, какие летят над Европой или Россией, могут быть гораздо опаснее той же России, чем просто один ядерный удар", — пояснила экспертка.

В то же время эксперт выразила надежду, что конфликт можно остановить, получив технологическое преимущество над Россией, для чего, по ее мнению, необходимо, чтобы европейские страны и США активнее поддержали Украину. Она подчеркнула важность непрерывных поставок оружия для Украины.

В свою очередь, американский историк Тимоти Снайдер описал три основных сценария Третьей мировой войны: эскалацию обычной войны в Европе, эскалацию в Тихоокеанском регионе и распространение ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в ЕС назвали главную причину, почему война в Украине не заканчивается.