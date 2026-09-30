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«Третьего варианта нет»: эксперт ошеломил правдой об ультиматуме ЕС Зеленскому

Политический эксперт заявил, что европейские партнеры все больше увязывают дальнейшую поддержку Украины с борьбой с коррупцией.

30 сентября 2026, 10:05
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Клименко Елена








Украина сталкивается с растущим вниманием европейских партнеров к вопросам борьбы с коррупцией, верховенства права и соблюдения демократических принципов. На этом фоне дальнейшая международная поддержка может зависеть не только от ситуации на фронте, но и от внутренних реформ. Об этом заявил политический эксперт Борислав Береза.

«Третьего варианта нет»: эксперт ошеломил правдой об ультиматуме ЕС Зеленскому

Фото: из открытых источников

По его словам, в Парламентской ассамблее Совета Европы демонстрируют готовность и дальше поддерживать Украину, однако в то же время ожидают от Киева конкретных действий в борьбе с коррупцией.

"Сегодня потребуют от Украины бороться с коррупцией. Если Украина не будет бороться, Украине просто будут приостанавливать помощь", — заявил Береза.

Эксперт отметил, что европейские политики сталкиваются с вопросами собственных избирателей по поводу целесообразности помощи Украине. По его мнению, коррупционные скандалы создают дополнительные аргументы для политических сил в Европе, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева.  

Береза подчеркнул, что борьба с коррупцией для Украины имеет не только внутреннее, но и внешнеполитическое значение. В то же время, его оценки относительно действий украинской власти являются его собственной позицией.  

"Сегодня каждый европейский политик, поднимающий вопрос Украины на выборах или на встречах с избирателями, сталкивается с проблемой: как помогать этой стране, когда там говорят о коррупции?" – отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия перешла к новой интенсивной фазе воздушной кампании против Украины. Под прицелом находятся крупные города, энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура. В то же время Кремль пытается нарастить численность своих войск для продолжения наступательных действий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aylRxSJDOUc
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