Сначала после начала войны в Украине экономика РФ держалась на плаву, иногда даже перегревалась, но четко видны структурные проблемы. Аналитики прогнозируют потребительский спад в 2025 году. В то же время Москва сосредотачивает ресурсы на военных расходах, оставляя гражданский сектор без внимания. Например, во время церемонии с участием Путина на атомной подлодке "Борей-А" продажи автомобилей в июне упали на 30%.

Фото: из открытых источников

Центральный банк РФ 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, продолжая политику смягчения после снижения ставки на 1 пункт в июне. Инфляционные риски уступают место опасениям относительно замедления роста. Министр экономики Максим Решетников предупредил о возможной рецессии.

Геоэкономический аналитик Алекс Кокчаров из Bloomberg Economics подчеркивает, что на РФ давят война, санкции, дефицит рабочей силы, низкие цены на нефть и высокие ставки, что ослабляет ключевые сектора.

Санкции и политика импортозамещения не компенсируют потери. Несмотря на поддержку Китая и Индии, санкции Запада разрушают важнейшие отрасли. К примеру, угольная промышленность РФ к 2022 году зависела от техники из США, ЕС и Японии, доступ к которой теперь заблокирован. Китайские заменители оказались некачественными и дефицитными, заказы на них нужно делать заранее. Финансирование через европейские банки и облигации тоже стало недоступным.

Металлургический сектор, несмотря на оборонные заказы, демонстрирует спад из-за уменьшения спроса в строительстве и укрепления рубля. Глава "Северстали" Александр Шевелев прогнозирует падение внутреннего потребления стали на 10% в 2025 году. Сильный рубль снижает экспортные доходы.

Финансовый сектор находится под давлением: крупнейшие банки рассматривают возможность господдержки при росте проблемных кредитов. Bloomberg отмечает, что реальное состояние кредитных портфелей хуже официальных данных.

Портал "Комментарии" уже писал , что официальный портал Московского патриархата впервые публично упомянул о серьезной проблеме с водоснабжением во временно оккупированном Донецке, которую российские власти пытаются умалчивать. На сайте говорится о деятельности гуманитарной миссии РПЦ, которая, по их словам, якобы ежедневно снабжает местных жителей бутылированной питьевой водой.