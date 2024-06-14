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Тренд на рост преимущества РФ уже завершился: что об этом свидетельствует

В последние несколько месяцев активизировались союзники Украины и сделали все для того, чтобы тренд на преимущество в России закончился считает политолог Юрий Богданов

сегодня, 20:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин озвучил, что готов завершить войну, если Украина откажется от НАТО, а также выведет свои войска из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Кроме того, с России должны быть сняты все санкции. Это, говорит политический эксперт Юрий Богданов, с точки зрения Путина – его стартовая позиция для переговоров.

Тренд на рост преимущества РФ уже завершился: что об этом свидетельствует

Война в Украине

"Да мы должны помнить: когда Путин начинает говорить о том, что хочет мира и начинает вываливать неадекватные условия – оно боится. Россия сейчас пытается продать россиянам веру в непобедимость их страны, украинцам — уныние, Европе и США уместность "быстро решить вопросы", "глобальному Югу" — могущество и выгодность сотрудничества. Главным инструментом Путина является бравада и блеф",
– считает эксперт.

При этом он отмечает, что свое заявление Путин сделал именно сегодня, чтобы атаковать саммит мира. Впрочем, по мнению эксперта, условия кремлевского диктатора никто серьезно обсуждать не будет.

"За последние пару месяцев Украина получила больше гарантированной краткосрочной и среднесрочной поддержки, чем за весь прошлый год. Впервые с начала войны с мертвой точки поднялись вопросы конфискации российских активов в пользу Украины, вопросы размещения в Украине инструкторов, предоставления дополнительного ПВО. Позавчера США ввели против российского финансового сектора и других отраслей очень болезненные санкции, которые могут ускорить уход с ее рынков более-менее цивилизованных компаний. Параллельно произошло, на самом деле, главное смещение – Украина теперь может бить по России западным оружием",
– рассказывает эксперт и добавляет, что ВСУ системно уничтожают ПВО в Крыму.

То есть, подчеркивает Богданов, есть много признаков, что тренд по росту преимущества РФ уже завершился и начался другой этап цикла. К тому же, добавляет он, угрозы "Сейчас я возьму Харьков и снова оцеплю Киев" достаточно сильно подействовали на правительства в Европе и США, чтобы заставить их активизироваться, даже на фоне противодействия пророссийских сил в их странах.

Кроме того, партнеры начали противодействовать Китаю.

"Сегодняшние декларации Путина говорят, что он видит все эти новости и понимает их последствия для себя. Пусть боится",
– подытожил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский раскритиковал мирные предложения Путина.




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Источник: https://t.me/yb_ua/5573
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