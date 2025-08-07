Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского: какую ловушку готовит Кремль

Возможная трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать очередной попыткой Кремля тянуть время из-за показательности открытости к переговорам, но без реальных уступок. Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований и фонда "Вернись живым" Николай Белесков.

Путин, Зеленский и Трамп. Фото: comments.ua

Николай Белесков отмечает, что Дональд Трамп подключает себя как "тяжелую артиллерию" для переговоров Украины и России о возможности окончить войну.

"Логика встреч и переговоров на самом высоком уровне с точки зрения Трампа может быть в том, что его присутствие может быть дополнительным инструментом давления на стороны и может заставить их быть более уступчивыми… Особенно попытка мягкого давления касается РФ, которая теперь исходя из риторики Дональда Трампа является большим препятствием к урегулированию", — считает Белесков.

Однако аналитик отмечает, что советники президента США еще весной советовали Трампу быть осторожными с контактами с российским диктатором. По мнению Белескова, встречи и переговоры Трампа с Путиным без реальных результатов будут играть на руку Кремля, в то время как президент США попадет в ловушку. Именно поэтому Москва ожидает, что сможет тянуть время и продолжать войну против Украины без особых последствий для себя.

"Потому что получается как определенное вознаграждение без взаимности, которое при этом дает РФ впечатление выхода из изоляции и разговора на равных. И именно такое наверняка будет воспринимать и продавать встречу оккупант Кремля (Путин – ред.) — если таковая произойдет. И Кремль дальше будет тянуть время, используя сам факт встреч как доказательство открытости к переговорам без уступок при этом", — указывает Белесков.

В итоге Белесков отмечает, что возможная встреча Трампа, Зеленского и Путина не решает ключевую задачу – "позиции Украины и РФ по вопросам территорий, суверенитета и безопасности Украины исключают друг друга".

