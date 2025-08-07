Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Зеленского: какую ловушку готовит Кремль

Рубрики
Slava Kot
Возможная трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать очередной попыткой Кремля тянуть время из-за показательности открытости к переговорам, но без реальных уступок. Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований и фонда "Вернись живым" Николай Белесков.
Путин, Зеленский и Трамп. Фото: comments.ua
Николай Белесков отмечает, что Дональд Трамп подключает себя как "тяжелую артиллерию" для переговоров Украины и России о возможности окончить войну.
Однако аналитик отмечает, что советники президента США еще весной советовали Трампу быть осторожными с контактами с российским диктатором. По мнению Белескова, встречи и переговоры Трампа с Путиным без реальных результатов будут играть на руку Кремля, в то время как президент США попадет в ловушку. Именно поэтому Москва ожидает, что сможет тянуть время и продолжать войну против Украины без особых последствий для себя.
В итоге Белесков отмечает, что возможная встреча Трампа, Зеленского и Путина не решает ключевую задачу – "позиции Украины и РФ по вопросам территорий, суверенитета и безопасности Украины исключают друг друга".
