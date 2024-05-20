Требования России по «миру» в Украине не имеют никакой логики: в чем абсурдность

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Ткачик Олеся
Российская так называемая "формула мира" по своей сути полностью лишена логики, считает Михаил Басараб. По его словам, в Кремле убеждены, что им грозят Соединенные Штаты, и именно с ними россияне ведут войну на территории Украины.
Война в Украине
По логике, отмечает эксперт, если причиной нападения террористической РФ на Украину стала угроза со стороны Соединенных Штатов, Москва должна требовать наказания и ограничений именно для Америки, а не для Украины.
При этом Басараб убежден, что сейчас мирные переговоры с Россией будут бесперспективными, поскольку в условиях этой войны возможны переговоры только о чьем-то полном поражении и капитуляции.
Впрочем, Басараб убежден, что впоследствии переговоры все же будут и именно о поражении России. На них, по словам эксперта, будут обсуждать то, как обустраивать пространство из десятков новых государств, которые сразу же появятся на ее руинах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Соединенные Штаты пытаются спасти Россию в войне с помощью введения для Украины так называемого "корейского сценария".
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