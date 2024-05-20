Требования России по «миру» в Украине не имеют никакой логики: в чем абсурдность

Российская так называемая "формула мира" по своей сути полностью лишена логики, считает Михаил Басараб. По его словам, в Кремле убеждены, что им грозят Соединенные Штаты, и именно с ними россияне ведут войну на территории Украины.

Война в Украине

"Хорошо, представим, что оно якобы так и есть. Тогда скажите мне, пожалуйста, какого черта россияне ставят условием "мирных переговоров" разоружения Украины, а не США?! Других уступок от Украины, а не Америки",

– отмечает политолог.

По логике, отмечает эксперт, если причиной нападения террористической РФ на Украину стала угроза со стороны Соединенных Штатов, Москва должна требовать наказания и ограничений именно для Америки, а не для Украины.

"Думаю, что если какие-то бесперспективные переговоры и начнутся, то эта нелогичность в позиции России явно нуждается в выяснении",

– добавил политолог.

При этом Басараб убежден, что сейчас мирные переговоры с Россией будут бесперспективными, поскольку в условиях этой войны возможны переговоры только о чьем-то полном поражении и капитуляции.

"Все остальное – это лишь разговоры, без всякой вероятности воплощения в реальную жизнь. Тем более, на длительный период",

– отметил политолог.

Впрочем, Басараб убежден, что впоследствии переговоры все же будут и именно о поражении России. На них, по словам эксперта, будут обсуждать то, как обустраивать пространство из десятков новых государств, которые сразу же появятся на ее руинах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Соединенные Штаты пытаются спасти Россию в войне с помощью введения для Украины так называемого "корейского сценария".