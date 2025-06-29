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"Требование реалий войны": Украина прекращает участие в важной конвенции

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении участия Украины в Оттавской конвенции

29 июня 2025, 15:00
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Клименко Елена

Украина приняла решение о выходе из Оттавской конвенции, предусматривающей запрет на использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко. По его словам, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно денонсации этого международного договора.

"Требование реалий войны": Украина прекращает участие в важной конвенции

Фото: из открытых источников

Как пояснил Костенко, война с Россией, не являющаяся участницей Конвенции и активно применяющая мины на украинской территории, заставляет Украину пересмотреть свои ограничения.

"Мы не можем позволить себе быть связанными, тогда как противник прибегает к любым средствам", — подчеркнул он.

Следующим шагом должно стать голосование в Верховной Раде, что юридически завершит процесс выхода и предоставит Вооруженным силам возможность в полной мере защищать украинские территории.

Напомним, что Оттавская конвенция была подписана в 1997 году, а вступила в силу в 1999 году. Она запрещает применение, производство и передачу противопехотных мин. Украина присоединилась к документу в 1999 году, а в 2005 ратифицировала его. К соглашению присоединились более 160 стран, однако ряд государств, включая РФ, США, Китай, Индию и Пакистан, остались вне ее.

По состоянию на момент присоединения у Украины был один из крупнейших в мире запасов таких мин — уступала лишь нескольким ведущим военным государствам.

Как уже писали "Комментарии", Иран, вероятно, приступил к ремонту на ядерном объекте в Натанге после ударов американских сил. Снимки со спутника, датированные 27 июня, свидетельствуют о появлении палаток и техники в районе, где упали ранее американские противобункерные бомбы. Один из кратеров, по данным Института изучения войны, уже был засыпан.



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