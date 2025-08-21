Требование Москвы уничтожает надежду на мир: какие шансы на встречу Путина с Зеленским

Британское издание The Financial Times сообщает, что новые заявления Кремля фактически омрачают надежды на достижение мирного соглашения по Украине. Россия настаивает, что согласится только на такие гарантии безопасности, которые дадут ей право вето на любые меры по защите Украины.

Какие шансы на мир в Украине

Эта позиция, озвученная министром иностранных дел Сергеем Лавровым фактически нивелирует попытки США продвинуть договоренности о мире и гарантиях безопасности для Киева. По оценке журналистов, требование Москвы сводит на нет любые варианты компромисса, поскольку Украина и ее партнеры не могут согласиться на условия, оставляющие России возможность блокировать ключевые решения.

Такие заявления также подвергают сомнению вероятность предстоящей встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они резко контрастируют с недавним оптимизмом американских чиновников, еще несколько дней назад выражавших осторожную надежду на прогресс в мирных переговорах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Глава государства заявил, что ключевой задачей Украины и ее союзников является скорейшее завершение войны путем усиления давления на Россию. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ничего не понимает, кроме силы, поэтому только решительные действия могут приблизить мир.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное для защиты граждан и территории. Он также согласился с позицией президента США Дональда Трампа, что ограничиваться лишь обороной недостаточно. В то же время, украинские власти не уменьшают усилий на дипломатическом направлении — продолжаются постоянные контакты с международными партнерами по проведению переговоров, которые реально могут приблизить завершение войны.

