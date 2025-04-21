Трампу указали, почему США не могут требовать от Украины сдать Крым

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Ткачик Олеся
Перед тем, как требовать у Украины "решения" по Крыму, Штаты должны сначала публично отказаться от подписанной в 2018-м году Крымской декларации, отметил политолог Виктор Шлинчак. При этом он напомнил, что эта декларация была принята не при Джо Байдене, а во время первого президентства Дональда Трампа.
Дональд Трамп
Эксперт напомнил, что в этой декларации также подтверждается непризнание "аннексии" полуострова Россией и провозглашается долгосрочная политика относительно отказа признания ее претензий на территорию, захваченную силой вопреки международному праву.
По его словам, не мешало американцам порекомендовать изучить хотя бы свою собственную историю, а не часами вслушаться в псевдоисторические лекции кремлевского диктатора Владимира Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации западных медиа американский президент Дональд Трамп якобы ожидает от украинских властей ответа о признании Крыма российским и официальном отказе от вступления в НАТО. WSJ отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном командой Трампа украинским коллегам. Ими тоже поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками. Аналитики подчеркивают, что сейчас США ждут ответов Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать Кремлю и дальше следить за позицией Москвы.
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