Перед тем, как требовать у Украины "решения" по Крыму, Штаты должны сначала публично отказаться от подписанной в 2018-м году Крымской декларации, отметил политолог Виктор Шлинчак. При этом он напомнил, что эта декларация была принята не при Джо Байдене, а во время первого президентства Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Эксперт напомнил, что в этой декларации также подтверждается непризнание "аннексии" полуострова Россией и провозглашается долгосрочная политика относительно отказа признания ее претензий на территорию, захваченную силой вопреки международному праву.

"Эта декларация была основана на американской доктрине Стимпсона, которая предполагала, что США не должны ни при каких обстоятельствах признавать насильственное обретение территорий. Принципам – почти сто лет. И раньше на них выстраивалась политика США по разным военным конфликтам", — подчеркнул Шлинчак.

По его словам, не мешало американцам порекомендовать изучить хотя бы свою собственную историю, а не часами вслушаться в псевдоисторические лекции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации западных медиа американский президент Дональд Трамп якобы ожидает от украинских властей ответа о признании Крыма российским и официальном отказе от вступления в НАТО. WSJ отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном командой Трампа украинским коллегам. Ими тоже поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками. Аналитики подчеркивают, что сейчас США ждут ответов Киева, которые, вероятно, будут озвучены на встрече переговорщиков США, Украины и Европы в Лондоне. Если стороны согласуют свои позиции, их можно будет передать Кремлю и дальше следить за позицией Москвы.



