Российские войска развернули системную кампанию ударов по объектам американского бизнеса на территории Украины, целенаправленно поражая производственные мощности и логистические центры крупных международных корпораций. Как сообщает The New York Times, под атаками оказались предприятия Coca-Cola, Cargill, Boeing, Mondelez и других работающих в Украине компаний США. В то же время, реакция администрации Дональда Трампа, по данным издания, остается сдержанной и фактически ограничивается дипломатическими заявлениями без реальных шагов.

Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что с лета прошлого года, а особенно с начала 2026-го, удары приобрели четко выраженный системный характер. Россия все реже действует случайно — чаще всего выбирает конкретные экономические цели, связанные с американскими инвестициями.

Одним из наиболее показательных эпизодов стал массированный налет дронов на зерновой терминал компании Cargill на юге Украины. По данным NYT, за три минуты объект был атакован семью беспилотниками-камикадзе. Очевидцы описывали событие как шоковое: атака проходила быстро и прицельно, почти без пауз между ударами.

Кроме этого, под обстрелами оказывались и другие активы: завод Flex в Мукачево, офис Boeing в Киеве, производственные мощности Mondelez, предприятия Philip Morris, а также завод Coca-Cola под Киевом, подвергавшийся неоднократным ударам. Часть атак, по данным журналистов, приходилась даже на энергетическую инфраструктуру предприятий.

Несмотря на масштабность разрушений, многие компании удерживаются от публичной огласки деталей атак, опасаясь негативного влияния на инвесторов и страховых рынков.

В материале также отмечается резкая критика со стороны дипломатов и политиков относительно реакции Вашингтона. Представители администрации США, по данным NYT, не осудили ни один из ударов, ограничиваясь общими формулировками о "беспокойстве". Это вызывает дискуссии о непоследовательности подходов, ведь США одновременно призывают Украину избегать ударов по объектам с американским участием в других регионах.

Отдельные американские политики, в частности сенатор-демократка Джин Шахин, заявляют, что удары выглядят умышленными, а отсутствие жесткой реакции администрации вызывает беспокойство как в бизнес-среде, так и среди союзников США.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские силы все активнее интегрируют беспилотники с искусственным интеллектом в боевые операции, нанося точечные удары по российским логистическим маршрутам в глубоком тылу.