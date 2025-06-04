Трампу это должно понравиться: Украина готовит США новое предложение

Президент Владимир Зеленский сообщил о новой инициативе, предусматривающей подписание отдельного оборонного соглашения с США по закупке вооружения. По его словам, идея заключается в использовании средств, которые уже были выделены Украине Конгрессом США, но остаются неиспользованными.

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"Мы не просим новых денег. Есть средства, которые уже были утверждены — мы хотим использовать их эффективно. Параллельно мы предлагаем заключить отдельное сильное оборонное соглашение, предусматривающее четкий перечень вооружения. И такая модель может быть интересна Дональду Трампу, который, как известно, любит соглашения", — сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины это может стать еще одним шансом получить критически важное оружие для фронта — и это не какие-нибудь "фантастические запросы", а то, что уже продавалось, в частности, странам Ближнего Востока.

"Речь идет о конкретной технике в нужных объемах. Мы понимаем, что все зависит от политической воли, но видим потенциал для win-win-решения", — подчеркнул президент.

Напомним, в прошлом месяце Госдепартамент США направил Конгрессу уведомление о разрешении на экспорт вооружения в Украину на сумму свыше $50 млн. Это первое соглашение, утвержденное в новый срок Дональда Трампа, хотя масштабные пакеты помощи после его возвращения пока не поступали.

Кроме того, США согласовали передачу Украине более 200 ракет, ранее находившихся в Германии.

Как уже писали "Комментарии", Министр обороны Германии Борис Писториус отметил критическую потребность Украины в укреплении систем противовоздушной обороны. В связи с этим он предложил положить начало новой многонациональной инициативе, сообщает Tagesschau.