Трампу это должно понравиться: Украина готовит США новое предложение

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Клименко Елена
Президент Владимир Зеленский сообщил о новой инициативе, предусматривающей подписание отдельного оборонного соглашения с США по закупке вооружения. По его словам, идея заключается в использовании средств, которые уже были выделены Украине Конгрессом США, но остаются неиспользованными.
Фото: из открытых источников
Он добавил, что для Украины это может стать еще одним шансом получить критически важное оружие для фронта — и это не какие-нибудь "фантастические запросы", а то, что уже продавалось, в частности, странам Ближнего Востока.
Напомним, в прошлом месяце Госдепартамент США направил Конгрессу уведомление о разрешении на экспорт вооружения в Украину на сумму свыше $50 млн. Это первое соглашение, утвержденное в новый срок Дональда Трампа, хотя масштабные пакеты помощи после его возвращения пока не поступали.
Кроме того, США согласовали передачу Украине более 200 ракет, ранее находившихся в Германии.
Как уже писали "Комментарии", Министр обороны Германии Борис Писториус отметил критическую потребность Украины в укреплении систем противовоздушной обороны. В связи с этим он предложил положить начало новой многонациональной инициативе, сообщает Tagesschau.
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