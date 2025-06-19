Трампу больше и не нужно: озвучена единственная фраза, ставшая четким сингалом Путина

В ночь на 19 июня российский диктатор Владимир Путин провел большую встречу с представителями ведущих мировых информагентств, во время которой сделал заявление, что без преувеличения порадует Дональда Трампа. Его фраза может стать ключевым доводом в предвыборной риторике американского президента.

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Во время выступления Путин фактически поддержал версию Трампа о "мире при его каденции", заявив, что в случае, если бы именно Трамп оставался президентом США, Россия не начала бы войну против Украины. Эти слова могут превратиться в выгодный нарратив для избирательной кампании Трампа.

Как отметил в эфире 24 Канала руководитель "Центра совместных действий" Олег Рыбачук, такой месседж выглядит как умышленное заигрывание российского диктатора. По его мнению, Путин вполне осознанно бросил фразу, которую Трамп воспримет как признание собственной "силы" и "авторитета". Трамп ведь неоднократно отмечал, что только он способен остановить войну между Россией и Украиной — и вот, мол, даже Кремль это признает.

"Путин мастерски умеет заигрывать. Он четко чувствует, когда стоит сказать что-то на публику, что может стать комплиментом для человека, желающего одобрения. Для Трампа эта одна фраза значит больше полутора часов стандартной кремлевской пропаганды", — подчеркнул Рыбачук.

Он добавил, что Трамп теперь может неоднократно повторять: мол, "даже Путин признает — за меня войны не было бы", усиливая свое позиционирование как "лидера мира".

К тому же Путин подчеркнул, что встреча с Трампом в будущем не исключена – правда, "она должна быть хорошо подготовлена". Это также прозрачный намек на возможность диалога в случае смены власти в США.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп рассматривает вероятность участия Соединенных Штатов в возможных ударах Израиля по иранским ядерным объектам, в частности, по подземному объекту в Фордо. Как сообщает CBS News, об этом стало известно из источников, имеющих непосредственное отношение к процессу принятия решений.