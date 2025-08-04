Трампа разгромили за заявления о потерях Украины и РФ в войне: что с этим не так

Высказывания Дональда Трампа о количестве потерь среди украинских и российских военных вызвали скепсис у ветерана войны Евгения Дикого. В разговоре с Радио NV он отметил, что цифры, озвученные президентом США, значительно преувеличены и не имеют ничего общего с реальностью.

Фото: из открытых источников

"Российские потери действительно велики, но то, что говорит Трамп — это просто фантастика. Хотелось бы, чтобы озвученное им соответствовало действительности, но, к сожалению, это совсем не так. Но если он в своем выдуманном мире считает, что все выглядит именно так, — возможно, это даже сыграет нам на руку. Возможно, это немного уменьшит давление на Украину и одновременно добавит".

По его словам, на самом деле соотношение потерь не настолько положительное, как это подает Трамп, хотя в целом ситуация в пользу Украины.

"Речь идет не о 8 тысячах до 112, как утверждает Трамп. Сейчас соотношение общих потерь — ориентировочно один к трем в нашу пользу. Если говорить о погибших, то для нас цифры еще немного лучше, ведь в украинских подразделениях больше раненых выживает. У россиян ранения очень часто заканчиваются смертью", — пояснил.

При этом Дикий отметил, что даже такого соотношения Украине недостаточно для стратегического успеха.

"Да, 1 к 3 — это уже хорошо, и я понимаю, какой ценой достигается такая цифра. Это титаническая работа наших военных. Но реальная потребность — это 1 к 5 или даже 1 к 8. Чтобы компенсировать численное преимущество армии РФ, нужно снова выйти на те коэффициенты, которые уже были в отдельные периоды войны — даже 1 к 1

Как уже писали "Комментарии", Украина интенсивно готовится к официальному визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Нариман Джелял, основной темой предстоящих переговоров может стать вопрос о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Киевом и Анкарой.