Трампа прямо назвали агентом Путина: приведены неопровержимые доказательства

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что нынешние действия президента США Дональда Трампа практически играют на руку Кремлю. Он охарактеризовал американского лидера как того, кто ведет себя подобно "российскому агенту", поддерживая интересы Москвы в войне против Украины. Об этом сообщает CNN Portugal, ссылаясь на выступление Соузы во время молодежного форума в Летнем университете.

Фото: из открытых источников

В своей речи Соуза затронул тему глобальной нестабильности и новых форм политического лидерства, ориентированных на эмоции и прямое общение с массами. Однако он предупредил о серьезных рисках, возникающих в международной политике на фоне такой трансформации.

"Проблема заключается в одном: лидер одного из самых влиятельных мировых государств, по сути, действует как российский или даже советский агент. Его поведение отвечает действиям агента", — заявил глава Португалии.

Он также подчеркнул, что такой курс США не имеет ничего общего с партнерством, основанным на общих ценностях или экономических связях.

"Это не союз, построенный на дружбе или идеологии. Я только констатирую факт: новое руководство Соединенных Штатов стратегически способствует интересам Российской Федерации", — подчеркнул Соуза.

Президент Португалии также обратил внимание на изменение подхода США к войне в Украине. По его словам, Вашингтон уже не действует как союзник Киева, а позиционирует себя как нейтральный посредник, впрочем, в большинстве своем старающийся вести диалог с Москвой, обходя Украину и европейских партнеров.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что желает скорейшего завершения войны в Украине, независимо от того, на каких условиях это произойдет.

В то же время, по информации The Atlantic, со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп в последнее время проявляет раздражение из-за провала своих дипломатических инициатив по урегулированию войны. Его недовольство усиливается на фоне растущего давления со стороны республиканских политиков, в частности сенатора Линдси Грэма, призывающего к более жестким действиям против России, включая новые санкции.

Как уже писали "Комментарии", администрация Белого дома крайне осторожно отреагировала на очередной масштабный обстрел Киева, в результате которого погибли более 20 человек, среди них четверо детей.