Трамп злой на Путина: почему президент США жестко просчитался

Президент США Дональд Трамп в гневе на российского диктатора Путина. Ведь расчет главе Белого дома был более чем налицо – он хотел предложить хозяину Кремля спасение для российской экономики, а тот отказывается от такого паса. И уже теперь сам Трамп на развилке, ведь в таком случае придется вводить еще более жесткие санкции. Такое мнение в своем блоге высказал финансовый эксперт, блоггер Сергей Фурса.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Трамп встретил кого-то еще менее рационального, чем он сам. И это Путин. Потому что Трамп считает, что Путин должен понимать, что война истощает его экономику и должна искать выход из этого. И Трамп дает ему этот выход. А Путин смеется над ним. И да, Трамп действительно может удивляться. И он действительно здесь более рационален, чем Путин. Потому что война действительно истощает российскую экономику. И абсолютно все новые данные, выходящие оттуда, прорываясь через занавес секретности, говорят именно об этом", – отметил эксперт.

Сергей Фурса отмечает, что кто бы что ни говорил, война не может быть полезна для экономики. Война истощает ее. То аргумент о войне, которая держит на плаву российскую экономику, не только не правдив. Он еще и прямо противоречит сути. Поэтому российский рынок так и радуется, когда Трамп говорит, что после завтра остановит войну. Когда обещает снятие санкций. Вот поэтому в такие моменты укрепляется рубль и растет цена русских акций. Ибо, если бы это было наоборот, то должна быть обратная картина. Но нет. И Трамп из всех активов больше всего поспособствовал росту именно российского рубля. Который еще около нового года доходил до 110 рублей за доллар, а сейчас курс – 85 рублей.

"Но как бы Трамп ни спасал российскую экономику, Путин пытается ему помешать. И это должно очень удивлять президента США. Который пытается рационализировать такое поведение переговорной стратегией. Тем более, иногда Путин подбрасывает Трампу косточку надежды, останавливая атаки шахедов на одну ночь. Но что трудно терпеть нарциссу, так это публичное признание, что из него делают дурака. И может это, наконец, заставит президента США действовать. Главное, чтобы не против Украины…", – констатировал финансист.

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