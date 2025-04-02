Трамп злой на Путина: почему президент США жестко просчитался

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп в гневе на российского диктатора Путина. Ведь расчет главе Белого дома был более чем налицо – он хотел предложить хозяину Кремля спасение для российской экономики, а тот отказывается от такого паса. И уже теперь сам Трамп на развилке, ведь в таком случае придется вводить еще более жесткие санкции. Такое мнение в своем блоге высказал финансовый эксперт, блоггер Сергей Фурса.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Сергей Фурса отмечает, что кто бы что ни говорил, война не может быть полезна для экономики. Война истощает ее. То аргумент о войне, которая держит на плаву российскую экономику, не только не правдив. Он еще и прямо противоречит сути. Поэтому российский рынок так и радуется, когда Трамп говорит, что после завтра остановит войну. Когда обещает снятие санкций. Вот поэтому в такие моменты укрепляется рубль и растет цена русских акций. Ибо, если бы это было наоборот, то должна быть обратная картина. Но нет. И Трамп из всех активов больше всего поспособствовал росту именно российского рубля. Который еще около нового года доходил до 110 рублей за доллар, а сейчас курс – 85 рублей.
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