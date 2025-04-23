Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. Он считает такие слова опасными и усложняющими шанс на прекращение войны.

Дональд Трамп — BBC

Трамп заявил, что ситуация для Украины очень серьезная. По его словам, Зеленский должен сделать выбор — либо идти в мир, либо продолжать войну еще три года, пока страна не потеряет все.

Ему нечем хвастаться! Если хочешь Крым — почему за него не боролись еще в 2014-м, когда его отдали России без единого выстрела? – написал Трамп.

Он также отметил, что никто не заставляет Украину признавать Крым российским. Но, по его мнению, нынешняя риторика только усугубляет ситуацию.

Трамп подчеркнул, что у него нет связей с Россией, но хочет остановить смерть солдат с обеих сторон. Он подчеркнул, что война уносит жизнь зря, и ее нужно завершить как можно быстрее.

Сегодняшнее заявление Зеленского только продолжит кровопролитие. А этого никто не хочет. Мы уже почти близки к соглашению — но лидер, играющий без козырей, должен это наконец-то понять, — написал Трамп.

Он добавил, что готов помочь Украине и России выйти из этого хаоса. И напомнил, что будь он президентом раньше, этой войны вообще бы не было. Таким образом, Трамп намекает, что только дипломатия и компромисс могут остановить боевые действия, а публичные жесткие заявления, по его мнению, лишь усугубляют ситуацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский комик и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой резко обматерил бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича из-за его заявления о передаче России четырем украинским областям.