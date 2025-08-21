logo

Главная Новости Общество Война с Россией Трамп жестоко раскритиковал Байдена: полное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп жестоко раскритиковал Байдена: полное заявление

Трамп обвинил Байдена в том, что Украина не может победить в войне

21 августа 2025, 16:52
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику Джо Байдена в отношении Украины, заявив, что именно его действия лишили Киев шансов на победу.

Трамп жестоко раскритиковал Байдена: полное заявление

Трамп обвиняет Байдена в войне в Украине

По словам Трампа, невозможно выиграть войну, если стране не позволяют наносить ответные удары по агрессору. Он сравнил ситуацию с большой спортивной командой, которой оставили только защиту, но запретили играть в нападении. "В таком случае шансов победить просто нет", — подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что именно Байден не разрешил Украине перейти в наступление, ограничив ее только оборонительными действиями. Такая стратегия, по его словам, была "кривой и катастрофически некомпетентной", и именно она привела к тому, что Украина упустила возможность переломить ход войны.

Политик заявил, что ситуация завершилась провалом из-за нерешительности действующей администрации. "Это все результат того, что Байден позволил только обороняться и запретил отвечать ударом", — сказал он.

В то же время Трамп добавил, что при его президентстве война вообще бы не началась. "Этой войны никогда бы не произошло, будь я президентом. Шансы на нее были бы нулевые", – подчеркнул он.

В конце своего заявления Трамп отметил, что мир стоит на пороге "очень интересных времен", намекнув на изменения, которые могут произойти в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший командир полка "Азов" и политический деятель Максим Жорин резко высказался против решения правительства изъять из бюджета Киева 8 миллиардов гривен и направить их в общий государственный бюджет.
По его словам, такие средства могли бы пойти на поддержку военных подразделений, которые в настоящее время в значительной степени возлагаются на помощь местных бюджетов. Жорин подчеркнул, что именно благодаря финансированию из местных источников подразделения быстро получают необходимое оборудование и амуницию, не дожидаясь месяцами централизованных закупок.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
