Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику Джо Байдена в отношении Украины, заявив, что именно его действия лишили Киев шансов на победу.

Трамп обвиняет Байдена в войне в Украине

По словам Трампа, невозможно выиграть войну, если стране не позволяют наносить ответные удары по агрессору. Он сравнил ситуацию с большой спортивной командой, которой оставили только защиту, но запретили играть в нападении. "В таком случае шансов победить просто нет", — подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что именно Байден не разрешил Украине перейти в наступление, ограничив ее только оборонительными действиями. Такая стратегия, по его словам, была "кривой и катастрофически некомпетентной", и именно она привела к тому, что Украина упустила возможность переломить ход войны.

Политик заявил, что ситуация завершилась провалом из-за нерешительности действующей администрации. "Это все результат того, что Байден позволил только обороняться и запретил отвечать ударом", — сказал он.

В то же время Трамп добавил, что при его президентстве война вообще бы не началась. "Этой войны никогда бы не произошло, будь я президентом. Шансы на нее были бы нулевые", – подчеркнул он.

В конце своего заявления Трамп отметил, что мир стоит на пороге "очень интересных времен", намекнув на изменения, которые могут произойти в ближайшее время.

