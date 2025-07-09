Трамп здесь ни при чем: стало известно почему на самом деле Украина мужественно удержалась в первые дни войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла бы завершиться всего через несколько дней, если бы не помощь США в виде оружия. Однако такой подход не соответствует реальности, отмечает военный аналитик и OSINT-исследователь Виталий Кононученко. По его словам, в начале полномасштабного вторжения ВСУ имели минимальное количество американского вооружения.

Фото: из открытых источников

Первые Javelin Украина получила еще в 2018 году – всего 30 пусковых, впоследствии еще несколько партий. В общем, это был очень скромный арсенал, который не мог обеспечить масштабное сдерживание агрессии. Кроме того, в преддверии вторжения ВСУ имели ограниченное количество ПТРК NLAW и единичные ПЗРК Stinger от Литвы и Латвии.

Кононученко подчеркивает: утверждение Трампа – это часть российских пропагандистских нарративов. Хотя американское вооружение стало ключевым фактором в затяжной фазе войны, именно в первые дни украинцы держали оборону преимущественно благодаря собственной подготовке, решительности и тактическим действиям.

В качестве примера аналитик привел попытку РФ захватить Харьков в феврале 2022 года. Тогда враг планировал захват города за считанные часы, продвигаясь по одной дороге по нескольким направлениям. Впрочем, украинские военные успешно уничтожали вражеские колонны, заставляя оккупантов отступать.

Кононученко также добавил, что российское командование не ожидало затяжных пехотных боев и планировало "победный парад", а не серьезное сопротивление. Лишь со временем, уже после провала молниеносного наступления, тяжелое американское вооружение — гаубицы, HIMARS, Patriot — позволило поражать глубокие тыловые цели и эффективно противодействовать ракетным ударам.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 9 июля российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, использовав 728 беспилотников разного типа, большинство из которых оказались имитационными дронами. Об этом сообщил полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ во время эфира национального телемарафона.



