Трамп заявил о полном окружении ВСУ: Генштаб выступил с заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что тысячи украинских военных полностью оцеплены солдатами армии РФ. В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на сообщения и отрицали информацию об окружении украинских сил в Курской области.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил о якобы окружении украинских войск.

"Тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом состоянии. Я упорно просил президента Путина сохранить им жизнь", — пишет Трамп без конкретного места, где могли бы находиться украинские силы.

После этих слов в сети распространилась информация, что украинские военные якобы находятся в окружении в Курской области, однако Генштаб ВСУ отрицает эту информацию.

"Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров. Угроза окружения наших подразделений отсутствует", — сообщили в Генштабе.

В Генеральном штабе отметили, что за последние сутки в Курской области не произошло существенных изменений и боевые действия на территории РФ продолжаются. Украинские силы перегруппировались, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. С начала текущих суток на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, состоялся ли выход из Курской области. Появилось заявление Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ опубликовал карту боевых действий в Курской области.