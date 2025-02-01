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Трамп заявил о переговорах по Украине: что нужно для завершения войны

Трамп о "очень серьезных переговорах с Россией" для прекращения войны

сегодня, 10:09
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о намерении завершить войну в Украине. Для достижения этого он сообщил, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией. Президент США еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.

Трамп заявил о переговорах по Украине: что нужно для завершения войны

Фото из открытых источников

Трамп очертил только направление переговоров, не уточнив деталей, пишет издание "РБК-Украина".

"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то действительно важное. Мы хотим положить конец этой войне, которая бы никогда не началась, будь я президентом. Мы хотим ее остановить, ведь это ужасная война", — сказал он.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что на фронте гибнут миллионы молодых людей, преимущественно солдат. Трамп акцентировал внимание и на масштабных разрушениях населенных пунктов в результате боевых действий. Трамп подчеркнул, что многие города сильно разрушены – выглядят как площадки для сноса зданий.

“Между тем военные просто стреляют друг в друга. Это очень равнинная местность, и единственное, что может остановить пулю, – это тело человека, солдаты обеих армий", – сказал президент США.

Глава Белого дома также отметил, что Россия, вероятно, потеряла около 800 тысяч военных, а Украина – 600 тысяч или 700 тысяч, при этом добавил, что это бессмысленная ситуация, которую нужно прекратить.

"Учитывая эти факты, я готов сделать все, чтобы остановить это. И я уже веду переговоры, чтобы прекратить эту войну. Не хочу раскрывать подробностей, но мы уже ведем очень серьезные переговоры с Россией, чтобы завершить эту войну", — сказал он. Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", введет пошлины для Канады.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-vede-seryozni-peregovori-rosieyu-zavershennya-1738371589.html
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