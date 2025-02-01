Трамп заявил о переговорах по Украине: что нужно для завершения войны

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о намерении завершить войну в Украине. Для достижения этого он сообщил, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией. Президент США еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.

Фото из открытых источников

Трамп очертил только направление переговоров, не уточнив деталей, пишет издание "РБК-Украина".

"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то действительно важное. Мы хотим положить конец этой войне, которая бы никогда не началась, будь я президентом. Мы хотим ее остановить, ведь это ужасная война", — сказал он.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что на фронте гибнут миллионы молодых людей, преимущественно солдат. Трамп акцентировал внимание и на масштабных разрушениях населенных пунктов в результате боевых действий. Трамп подчеркнул, что многие города сильно разрушены – выглядят как площадки для сноса зданий.

“Между тем военные просто стреляют друг в друга. Это очень равнинная местность, и единственное, что может остановить пулю, – это тело человека, солдаты обеих армий", – сказал президент США.

Глава Белого дома также отметил, что Россия, вероятно, потеряла около 800 тысяч военных, а Украина – 600 тысяч или 700 тысяч, при этом добавил, что это бессмысленная ситуация, которую нужно прекратить.

"Учитывая эти факты, я готов сделать все, чтобы остановить это. И я уже веду переговоры, чтобы прекратить эту войну. Не хочу раскрывать подробностей, но мы уже ведем очень серьезные переговоры с Россией, чтобы завершить эту войну", — сказал он. Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", введет пошлины для Канады.



